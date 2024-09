Anul·lades les clàusules terra en el 97% de les 5.565 sentències en 6 anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els jutjats lleidatans han dictat un total de 5.565 sentències relatives a clàusules terra els últims sis anys a Lleida. Això suposa una mitjana de 2,5 sentències al dia. Segons les dades publicades pel ministeri de Justícia, d’aquestes, més del 97% han estat favorables als clients, per la qual cosa els tribunals han obligat les entitats bancàries a anul·lar aquest tipus de productes financers considerats abusius. El Jutjat d’Instrucció número 6 de Lleida, que va ser declarat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) com l’especialitzat en aquesta matèria, ha aglutinat més del 75% de les sentències per clàusules abusives. Un tribunal que ha assumit la major part de la càrrega que ha suposat l’allau de demandes per productes financers des que ho va decretar el CGPJ entre juny de 2017 i fins al mes de gener de 2022.

Tanmateix, les xifres de Justícia indiquen que l’activitat en aquest sentit no s’ha reduït, ja que el 2023 es van dictar 1.207 sentències, un 13% més que l’any anterior. En aquests sis anys, el punt àlgid es va viure el 2019, amb 1.270 interlocutòries, per descendir a causa de la pandèmia i la paralització de l’activitat no urgent als jutjats, i repuntar de nou el 2021 amb 1.067 sentències per clàusules terra.Del total de sentències dictats, el 97,6%, és a dir, 5.429, van ser estimatòries per al consumidor. Les entitats van recórrer contra les resolucions en el 35,4% dels casos, però els jutges van confirmar la sentència sense donar-los la raó en un 58,3% d’assumptes.Així mateix, els jutjats especialitzats de les comarques lleidatanes van ingressar des del 2017 i fins a l’any passat un total de 8.375 assumptes per clàusules abusives, de les quals es van resoldre més del 80%. Només el 2023, es van ingressar 2.865 causes per aquesta matèria, el doble que un any abans, i es van finalitzar el 64,5% del total. En el conjunt de Catalunya, s’han dictat en sis anys 59.987 sentències, de les quals el 96,6% han donat la raó al client.

El Tribunal de la UE va avalar la demanda de més de 800 consumidors

■ El Tribunal de Justícia de la UE va avalar al juliol l’adequació del procediment col·lectiu iniciat per l’Associació d’Usuaris de Bancs contra 101 entitats perquè cessinen l’ús de les clàusules terra i que es tornin les quantitats pagades. El Suprem va declarar abusives les esmentades clàusules el 2013, però va limitar a aquell any la retroactivitat. El 2016, la Justícia europea va eliminar aquest límit temporal. Després d’un recurs de les entitats, el Suprem haurà de dictar sentència.