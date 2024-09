Acusat d'abusar de la seua fillastra des dels set fins als divuit anys

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Lleida sol·licita una condemna de 12 anys de presó per a un home acusat d’abusar sexualment de la seua fillastra quan era menor i durant més d’una dècada. Es preveu que el judici se celebri dijous vinent 26 de setembre a l’Audiència de Lleida, en un cas que va investigar el jutjat d’Instrucció 1 de la capital del Segrià.

El processat, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, va mantenir des del 2003 fins al novembre del 2021 una relació sentimental amb una dona que tenia una filla menor d’edat. Convivien junts i l’acusat, “aprofitant-se de la seua superioritat al ser el padrastre, hauria començat a fer tocaments a la nena, que l’any 2003 tenia entre set i vuit anys”. A més, des que la menor tenia 12 anys i fins que va complir la majoria d’edat, el 2013, l’hauria obligat a mantenir relacions, segons la Fiscalia. La jove va denunciar el cas el desembre del 2021.Per tot això, el Ministeri Públic acusa l’home d’un delicte continuat d’abús sexual a menor de 13 anys amb l’agreujant de superioritat i sol·licita una condemna de 12 anys de presó. En aquest cas, l’acusa d’abús i no d’agressió perquè els fets van tenir lloc abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del només sí és sí. La modificació va entrar en vigor l’octubre de l’any 2022 i les conductes que abans constituïen abús sexual es van integrar al delicte d’agressió sexual. La Fiscalia també sol·licita que se li prohibeixi tenir ofici o activitat que requereixi un contacte amb menors per un període de deu anys superior al temps de la condemna i que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros.L’Audiència va jutjar dijous passat un jove acusat d’abusar sexualment de la seua germanastra menor d’edat a Almenar. Es dona el cas que l’acusat ja va ser condemnat pels mateixos fets quan era menor. Li demanen cinc anys de presó.