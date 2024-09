El Govern injecta 4,5 milions a la planta de biogàs de la Sentiu i 6,2 a Tracjusa i Alcarràs

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha concedit una ajuda de 4,5 milions d’euros al projecte de la planta de biogàs que promou l’empresa lleidatana La Sentiu Bioenergy en aquesta localitat de la Noguera i darrere de la qual hi ha com a capital inversor el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Així figura en la proposta de resolució provisional de la conselleria d’Agricultura amb data de divendres passat sobre els ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut per biometanització. Aquesta proposta inclou uns altres dos grans projectes més de biogàs a les comarques de Lleida: Tracjusa de Juneda, dotada amb 2.513.175 euros, i la planta d’Alcarràs Bioproductors, en fase d’obres, amb uns altres 3.715.027 euros.

En el cas de la Sentiu de Sió, el projecte estava al juny pendent almenys d’un tràmit urbanístic i compta amb oposició veïnal, ja que contempla la construcció de la planta de biogàs més gran del sud d’Europa. Aquests tres projectes, que sumen ajuts segons la proposta del Govern, de 10.728.202 euros, acaparen una quarta part de les subvencions que contempla la resolució, que s’eleven a 43 milions per al conjunt de Catalunya.Precisament, el Consell Executiu va analitzar ahir la situació de la implantació d’energies renovables a Catalunya i va acordar impulsar mesures com eliminar l’autorització administrativa per a les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de menys de 500 mW. L’informe estudiat conclou que la solar i el biogàs, a més de l’eòlica, seran claus per desencallar el desenvolupament de les renovables a Catalunya. Per la seua banda, el Govern va avançar que reforçarà l’empresa pública L’Energètica perquè el 2030 les teulades dels seus edificis potencials tinguin plaques.

La plataforma acudeix al jutge per parar el parc solar d’Alcarràs

La Plataforma Lleida contra la MAT, associació que lluita contra la implantació de macroparcs solars i línies elèctriques, ha iniciat la via judicial contra la Generalitat i ha presentat un recurs contenciós administratiu en el qual reclama la nul·litat de les actes per a implantació del macroparcs que afecta 800 hectàrees de Montagut, a Alcarràs. Denuncia la pèrdua de terreny fèrtil i preveu 17 quilòmetres de línia de Molt Alta Tensió, ben enterrada o a l’aire, que travessa l’Horta de Lleida. Fa dos anys que aquesta plataforma presenta al·legacions i recursos i, de fet, ja va anunciar la seua intenció de presentar una denúncia. Per la seua banda, la setmana passada l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va informar la junta veïnal dels Mangraners que la MAT que promou Rascón Solar procedent d’Alcarràs i que travessaria els Mangraners, no creuaria el barri, sinó que anirà soterrada per la carretera N-240.