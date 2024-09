Benavent celebra el cinquè Mercat de Pagès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Benavent de Segrià celebra aquest diumenge 22 la V edició del Mercat de Pagès. Els visitants podran gaudir d’un mercat artesanal, cultural i gastronòmic en el qual trobaran productes de proximitat, així com una exposició de maquinària i estris del camp. L’ajuntament de Benavent i les associacions del poble han organitzat un ampli programa d’actes per a grans i petits que inclou tallers, exposicions, cercaviles, visites, animacions i activitats. Ubicat als carrers de la població, el V Mercat de Pagès comptarà amb la participació d’un total de trenta-dos parades, dotze de les quals són locals. Obrirà les portes de 10.00 a 14.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores, malgrat que la jornada començarà a les 9.00 hores amb un dinar popular a la pèrgola dels jubilats. Els tiquets s’hauran de comprar prèviament al consistori de la localitat o al Centre de Lectura. També es podrà visitar l’església de Sant Joan Baptista, el Museu de Nines Antigues i el recentment inaugurat Museu d’Antiguitats, així com també recórrer l’exposició de tractors antics, segons assenyalen fonts municipals.