Denuncien un caçador furtiu a Massalcoreig

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient de Lleida van denunciar penalment dimarts passat un home de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte contra el medi ambient.

Dimarts passat una dotació va localitzar al terme municipal de Massalcoreig una xarxa de pantalla, coneguda popularment com a xarxa japonesa, desplegada en un camp erm. Aquesta mena de xarxes s'utilitzen per capturar ocells vius.

L'ús d'aquesta xarxa necessita d'una autorització especial, per objectius concrets com ara d'investigació ornitològica i per finalitats científiques, amb una supervisió constant per retirar ràpidament els animals atrapats.

En aquest cas concret no hi havia ningú pels voltants i els agents, després d'una espera en un lloc discret, van veure un home que arribava al lloc i començava a retirar els ocells atrapats.

En aquell moment els agents van aturar-lo i van constatar que hi havia atrapats onze ocells, malauradament cinc d'ells ja eren morts. Es tractava de caderneres, gafarrons, un trist i altres exemplars de fringíl·lids, tots ells protegits per una regulació normativa específica.

Els exemplars vius van ésser traslladats a un centre especialitzat en aus, per a la seva protecció i recuperació.

Davant aquest il·lícit penal contra la flora i la fauna els agents van denunciar penalment l'home i van intervenir la xarxa.

Es recorda que el comerç i la captura d’ocells fringíl·lids està totalment prohibida, que per la seva tinença s’ha de disposar d’una d’autorització excepcional i els exemplars han d’estar identificats amb anelles oficials de la Generalitat de Catalunya.