El sector agrari aposta per minimitzar l'impacte ambiental i explora noves vies per aprofitar els residus que generen

El sector agrari aposta cada dia més per minimitzar l'impacte ambiental de les seues explotacions i explora noves vies per aprofitar els residus que generen. En el marc de la Fira de Sant Miquel, especialistes en biomassa i economia circular van donar a conèixer ahir un projecte per estimular la formació en bioeconomia i dos casos d'èxit a Lleida.

Cada vegada hi ha més agricultors i ramaders que aposten per transformar en biomassa els residus que generen les seues explotacions. No ho fan únicament per generar una font addicional d’ingressos, sinó també perquè aquesta font d’energia renovable els permet ser més sostenibles i generar un nou tipus d’indústria que afegeix valor al sector. En aquest context, sorgeixen projectes i iniciatives que exploren com valoritzar els residus agraris. Entre aquests, hi ha el projecte europeu Tango, que va presentar ahir el professor de la UdL Lluís Martín en el marc d’una jornada tècnica sobre l’avaluació de la biomassa. Martín va explicar que Tango té per objectiu “formar agricultors, ramaders, cooperatives i empreses agroalimentàries per estimular el desenvolupament de la bioeconomia, a fi de crear bioproductes i biopolígons que explotin tot el potencial de la biomassa que generen”.

La jornada va comptar també amb diversos professors de la UdL especialitzats en bioeconomia, que van aprofundir sobre el concepte de la biomassa i sobre el seu potencial –i els processos a què s’ha de sotmetre– per poder ser utilitzada en tota mena de sectors com la medicina, els materials o l’energètic, entre altres. Finalment, durant la jornada es van exposar dos casos d’èxit impulsats a la demarcació de Lleida. Un és Alcarràs Bioproductors, una planta de compostatge comunitària de famílies ramaderes creada per gestionar purins i excrements. Àlex Bayo, el seu director de tecnologia, va explicar que ja testegen un digestor per produir biometà. Quant a Noguera Renovables, que va nàixer per gestionar d’una manera més eficient les dejeccions de la granja Torre Santamaría, el seu responsable, Sebastià Farré, va explicar que la seua planta de biogàs serveix també per contaminar menys i generar ocupació.

Presenten panells solars més segurs i eficients

La Fira de Sant Miquel va acollir ahir la presentació d’uns nous panells solars de la fàbrica Tunghsu amb doble vidre i sense plàstics en la composició, a diferència dels convencionals. El seu delegat a Lleida, David Berga, va afirmar que són més segurs i d’una major eficiència i va destacar que es poden instal·lar en cobertes i façanes d’edificis d’habitatges, granges i altres edificis agraris i fins i tot en camps de cultiu. Va assenyalar que ja n’han instal·lat en municipis com Mollerussa, Bellpuig i Biosca.