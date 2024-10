Comença la construcció del nou CAP Almenar, que donarà servei a 9.700 persones

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut ha iniciat en les darreres setmanes les obres de construcció del nou CAP Almenar. Els treballs es preveuen finalitzar en 18 mesos. De moment, s'ha preparat i desbrossat el terreny i s'ha començat la fonamentació de l'edificació. Un cop en marxa, l'edifici substituirà l'actual centre, que té dèficits estructurals i no s'adequa a les necessitats assistencials de la població de la zona. En concret, el CAP forma part de l'ABS Alfarràs-Almenar, que dona servei a 9.709 persones. També és el centre de referència per als usuaris d'Alguaire, Alfarràs, Algerri i Ivars de Noguera, que disposen dels seus respectius consultoris locals. L'any passat, els professionals de l'equip d'atenció primària van atendre 110.400 visites.

Gestionat per l'Institut Català de la Salut (ICS), el nou CAP s'ubicarà al carrer Horta 25, en un solar cedit per l’Ajuntament d’Almenar, amb uns 1.300 m² distribuïts en dues plantes. L'equipament permetrà disposar de més espais per a una atenció sanitària més adequada i confortable. Per a una millor accessibilitat, les consultes als usuaris es concentraran a la planta baixa, on diferents patis aportaran il·luminació i ventilació natural a l’edifici. A la planta primera s’hi trobaran únicament espais destinats als professionals.

El centre inclourà 3 sales de consulta de medicina general; 1 de pediatria; 4 d’infermeria; 1 de ginecologia/llevadora; 1 per a l’àrea d’odontologia; 3 sales de consultes polivalents; 1 aula d’educació sanitària; àrea d’atenció no programada i atenció continuada amb 2 boxs, 1 sala d’extraccions, 1 espai de tractament i 1 espai d’observació; i una base del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).

L'obra és finançada amb fons del Pla de millores d'infraestructures d'Atenció Primària (MINAP) del Ministeri de Sanitat i té un cost total aproximat de 3,3 milions d’euros, entre l’obra (2,1 milions d’euros) i les instal·lacions (1,2 milions d’euros). Les obres d'arquitectura s'han adjudicat a l'empresa Romà Infraestructures i Serveis, i les instal·lacions, a Garcia Riera.