Estudiants esperen prop d'una hora per poder agafar el bus a la Caparrella

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hem arribat a la parada del baixador per agafar el bus que passa a les 7.35 hores cap a la Caparrella, però anava ple i no hem pogut pujar. Els dos següents, de les 8.05 i les 8.15, també anaven plens. Finalment hem pogut agafar el quart, el de les 8.25, que ens ha fet arribar 8 minuts tard a la primera classe de les 8.30. El professor ha fet una excepció i ens ha deixat entrar, però si arribem més de cinc minuts tard ens quedem fora.” Aquest va ser el calvari pel qual ahir van passar el Biel i l’Oriol, dos alumnes de primer curs de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. No són de Lleida i no tenen cap altra forma per anar a la Caparrella, com la majoria dels altres 20 joves que a primera hora forcejaven per aconseguir un lloc al bus de l’L10 que connecta el centre de la capital amb el complex.

El director de l’institut Caparrella, Emili Grau, admet que “el servei té carències i no és ideal”, però assegura que “aquest curs n’estem fent un seguiment més exhaustiu i ha millorat”. Així mateix, demana als alumnes de Lleida ciutat que agafin busos més primerencs per no coincidir amb els estudiants d’altres municipis i descongestionar així el servei.

El grup d’ERC a la Paeria de Lleida ha demanat al govern municipal adequar de forma immediata el carril que connecta les instal·lacions esportives d’Inefc Lleida, al complex de la Caparrella, amb altres punts de la ciutat “per facilitar els desplaçaments sostenibles dels esportistes, així com garantir la seua seguretat en els trajectes”, va explicar l’edil Xavi Estrada. Així mateix, els republicans han demanat a la comissió d’Acció i Innovació Social que es revisin i millorin les freqüències del servei de busos que connecten amb les instal·lacions.

La Paeria reforça l’L2 amb un bus més a les 8.05 cap al Camp Escolar

L’ajuntament de Lleida reforça a partir d’avui la línia L2 amb un autobús més per donar resposta a la demanda d’alumnes que es desplacen a primera hora del matí cap als instituts del Camp Escolar. “Hem treballat amb Autobusos de Lleida per mirar de donar resposta a les demandes que teníem de la comunitat educativa dels tres instituts i hem decidit posar aquest reforç de l’L2 que passarà a les 8.05 hores per la parada de l’avinguda Doctora Castells”, va explicar la tinenta d’alcalde i edil de Mobilitat, Cristina Morón. “Si funciona bé i hi ha una demanda real, el servei serà diari”, va afegir el gerent d’Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla.Així mateix, Morón va assegurar que “sempre estem atents a les possibles carències que podem tenir en el transport col·lectiu urbà i, especialment, sensibles amb tot el que té a veure amb els escolars, com ja vam fer en el seu moment amb l’autobús a la Caparrella”.