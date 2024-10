La producció d'hidrogen verd a Alguaire, aquest mes

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aeroport d’Alguaire serà el primer de l’Estat a produir hidrogen verd per a l’aviació. Ho farà a partir d’aquest mes d’octubre, quan acabi el procés de certificació de l’electrolitzador (que utilitzarà l’electricitat generada per les plaques solars de l’aeroport per produir hidrogen) de 100 quilowatts i del dipòsit d’emmagatzematge, ja instal·lats. Així ho va assegurar aquest dimarts el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, que va remarcar que aquest procés de proves ja està a punt d’acabar i que la intenció és que el primer prototip proveït amb aquest combustible voli a primers d’any. “Lleida lidera a Europa la producció d’hidrogen en aeronavegació”, ja que a l’eurozona només hi ha projectes equiparables als aeroports de Tolosa i Lió (França) i al de Löningen (Holanda), segons van explicar fonts de la Generalitat.

En aquest punt van remarcar que l’aplicació de l’hidrogen en aviació està en un punt “molt experimental”. L’exconsellera de Territori, Ester Capella, va assegurar en la seua última visita a l’aeroport el mes de juliol passat que “mentre l’electrolitzador passa la certificació (un procés que s’està portant a terme en aquests dies), les empreses ja podran disposar de l’hidrogen que ara tenim al dipòsit”.

La Generalitat “impulsa la transició energètica” per posar-la “a disposició de les empreses per testar prototips”, van assenyalar responsables de la conselleria que van remarcar que “aquestes instal·lacions permeten la construcció d’un banc de proves i el desenvolupament de piles d’hidrogen per a vehicles i drons”. Van incidir en la col·laboració d’empreses privades i universitats en aquest projecte, que ha costat ara per ara 3,2 milions d’euros (1,8 dels quals procedents de fons europeus Next Generation) per posar l’aeroport de Lleida-Alguire a l’avantguarda.

Més sòl per a empreses i nova residència d’estudiants

La Generalitat llogarà sòl per instal·lar dos nous hangars a l’aeroport d’Alguaire, amb la finalitat de facilitar que s’hi instal·lin empreses del sector aeronàutic. L’empresa pública Aeroports de Catalunya ha obert un concurs per adjudicar les parcel·les per un període d’entre deu i quinze anys.Per una altra banda, el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, va indicar que l’any 2025 s’espera comptar amb la residència per a un total de 140 alumnes que promou la Generalitat per al seu campus aeronàutic, una intervenció que serà de ràpida execució ja que es tracta de la instal·lació de mòduls ja prefabricats.