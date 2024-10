Rutes perquè els nens vagin a l'escola a peu a Torres de Segre

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Torres de Segre ha posat en marxa la campanya Anem a peu a l’escola coincidint amb la setmana de la mobilitat a finals del mes de setembre. Segons l’alcalde, Axel Curcó, s’han dissenyat cinc itineraris des de diferents punts del poble amb la finalitat de “convidar i acompanyar els nens i nenes a anar a peu a l’escola”. En la primera edició d’aquesta iniciativa van participar una cinquantena d’escolars. La voluntat és que l’experiència es faci un divendres al mes i anar augmentant la freqüència per conscienciar els més petits i també les seues famílies de deixar els cotxes a casa per fer petits trajectes. El consistori ha definit cinc rutes. La ruta verda sortida 1 des de la plaça Lluís Pelegrí fins al col·legi, la ruta verda sortida 2 des de la plaça de Catalunya fins al centre escolar que enllaça amb la primera; la ruta roja des de la plaça del Castell, la ruta blava des del carrer Jaume I i la ruta taronja des del carrer Antoni Gaudí. Els nens estan acompanyats sempre per grups de voluntaris o regidors del consistori.