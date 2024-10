Més de 2.000 persones el primer dia del festival aeronàutic d'Alguaire

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 2.000 persones van acudir durant la jornada d’ahir a les instal·lacions de l’aeroport de Lleida-Alguaire per presenciar vols acrobàtics, prototips d’avions, drons i helicòpters, però també per contactar amb el gairebé centenar d’expositors que participen en la X Fira LleidaAirChallenge, l’única d’aquest tipus a tot l’Estat. D’aquests, una vintena es dediquen a la formació i durant aquest cap de setmana els seus responsables expliquen en les jornades les diferents sortides professionals en el sector de l’aviació com és la formació de pilots tant comercials com esportius, tècnics de cabina, professionals de manteniment i reparació, entre altres.

El director de l’aeroport, Antoni Serra, va recordar que a les instal·lacions d’Alguaire es preveu construir una residència per a estudiants amb capacitat per a 150 alumnes i que en tres anys preveu acollir uns 400 futurs pilots, la gran majoria procedents de l’Índia per formar-se amb l’empresa BAA Training. El seu responsable, Miguel del Moral, va remarcar que l’equipament del Segrià és idoni per a aquesta finalitat.

Per la seua part, la delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, Nùria Gil, va destacar “l’impuls del vessant de la formació aeronàutica que contribueix a estimular les vocacions entre els joves i a facilitar-los l’accés a unes sortides professionals que tenen bastanta demanda laboral, com són el pilotatge, manteniment i reparació d’aeronaus, tripulació de cabines, control aeri o gestió del handling, entre altres”.Per la seua part, l’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaument, va destacar la gran acollida que té el certamen entre les famílies que va quedar demostrada pels nombrosos viatges del tren rodat que durant tota la jornada va fer diversos trajectes des de la plaça de la Sardana fins a les instal·lacions de l’aeroport. La Fira continuarà avui amb el festival acrobàtic.