La jutge absol l'alcalde de la Portella d'amenaçar els seus inquilins

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

“No han quedat acreditats els fets”, ha conclòs la magistrada del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Balaguer sobre la denúncia per amenaces que diversos inquilins de l’alcalde de la Portella, Carles Català, van interposar contra aquest després d’haver patit una suposada agressió en mans d’un grup de cinc encaputxats que els haurien comminat a anar-se’n del pis.

“Heu d’anar-vos-en entre avui i demà o us matarem”, va ser l’amenaça que van denunciar davant dels Mososs d’Esquadra, que a data d’avui, gairebé sis mesos després, continuen investigant.

La denúncia dels inquilins va donar lloc a dos investigacions policials: una per provar d’identificar i arrestar els encaputxats, que segons el seu relat van irrompre al seu pis del Carrer Nou entorn de dos quarts de dos de la matinada del 18 d’abril i van apallissar els seus cinc ocupants mentre els comminaven a abandonar-lo, i una altra per determinar la presència posterior a l’immoble de l’alcalde.

“Si no marxeu, els encaputxats tornaran”, asseguren que els va dir l’alcalde quan, poc després de l’incident, es va presentar a la casa. L’afirmació va donar lloc a una causa per un delicte lleu d’amenaces contra Català que va ser instruïda al jutjat número 1 de Balaguer, on la vista oral va derivar en l’absolució de l’edil per falta de proves.

Un denunciant va ratificar en el judici que “havien entrat unes persones encaputxades al seu domicili” i que “els havien agredit i causat danys” als inquilins. Després, va afegir, l’alcalde va anar “a dir-los que o se n’anaven del pis o les persones encaputxades tornarien, amenaçant-les que podria tornar a passar-los el que havia ocorregut”.L’altre denunciant acabava per no intervenir a la vista, ni tan sols per ratificar la denúncia, perquè “no parlava espanyol”, segons recull la sentència, que d’altra banda narra com un altre dels ocupants de l’habitatge va oferir, en aquest cas com a testimoni, una versió similar a l’anterior.

Aquest últim, que va ser qui va parlar amb Català, va manifestar a la sala de vistes que “li va dir que se n’anessin o tornarien les persones encaputxades”.Tanmateix, dos aportacions de la defensa van desarticular sense més dificultat les acusacions.

D’una banda, Català va assenyalar que “va anar a veure què havia passat i si tot era correcte”, malgrat l’intempestiva hora, perquè els Mossos “li van trucar per explicar-li que hi havia hagut un aldarull”.“En cap moment no va amenaçar els denunciants ni té cap relació amb l’episodi anterior”, va dir l’acusat, “donant a entendre que el mateix havia ocorregut per una baralla que els denunciants haurien tingut amb terceres persones”, indica la sentència.

L’alcalde diu que va gravar el vídeo exculpatori perquè un denunciant l’havia agredit en una altra ocasió

La prova clau, no obstant, és un vídeo que mostra com l’alcalde “acudeix al domicili amb actitud tranquil·la i preguntant efectivament què havia succeït”, indica la jutge, que afegeix com al vídeo “no s’aprecia el fet relatat” pels denunciants i els testimonis de càrrec.Per què ho va gravar? Català va assegurar que “en una ocasió anterior va ser agredit” per un dels denunciants, la qual cosa l’hauria mogut a cobrir-se l’esquena aquesta vegada.L’alcalde, que va ser exonerat de la compra de la rectoria, va ser investigat per desallotjar un okupa i ha estat denunciat per presumpta desobediència per un jutjat Social per eludir el pagament d’una indemnització a l’exsecretària municipal.