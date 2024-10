L'Aula d'Extensió Universitària de Torrefarrera inicia el curs

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Una conferència sobre les fake news i la importància d’identificar-les va obrir ahir el curs de l’Aula d’Extensió Universitària de Torrefarrera (AEUT), que compta amb 101 associats. L’encarregada d’impartir-la va ser la subdirectora de SEGRE Anna Gómez, que va conversar sobre el perill que suposen, com cal distingir-les, el risc que representen i la manipulació que s’ha fet de la informació al llarg de la història exposant diversos exemples.

Anna Gómez, en la seua conferència sobre les ‘fake news. - AEUT

Un total de 17 ponents dissertaran sobre diversos temes fins al proper 10 de juny en què finalitzarà el curs. La primera de les xarrades ja es va fer dimarts passat dia 1 a càrrec de Pol Avinyó, historiador i divulgador musical del Liceu que va fer una introducció a l’òpera. Aquest mes també participaran a l’aula la psicopedagoga Anna Soldevila amb la relació i complicitat generacional entre joves i tercera edat el dia 22.

Altres ponents són Ana Blasco, que parlaran de les fortaleses personals i socials; Josep Mallol, que explicarà la vida del científic Joan Oró; Josep Joan Busqueta, que parlarà sobre els llibres de crims de la ciutat de Lleida; Silvia Solé, que basarà la seua xarrada en les tècniques de relaxació; Laura Calvet, que se centrarà en l’ecologia política i els conflictes ambientals; Joaquim Egea, en el funcionament del cervell; Francisco Javier de Castro dissertarà sobre The Beatles com a fenomen social; Xavier Domingo, sobre la intel·ligència artificial; Anna Maria Martí sobre dones catalanes en camps de concentració; Manel Piqué, sobre medicina energètica; Delfí Sanuy, sobre el canvi climàtic; Josep Tort, sobre patrimoni cultural; Pere Enciso, sobre economia i empresa, i David Bars, sobre la polpa roja de la poma i la salut.L’aula també ha programat sortides culturals i activitats per Sant Jordi.