Repartiment de més de 400 rellotges intel·ligents a Aitona per als majors de 65 anys i persones en situació de dependència

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per

L’ajuntament d’Aitona va fer ahir l’entrega gratuïta dels primers rellotges de teleassistència per a totes les persones majors de 65 anys i aquelles en situació de dependència que ho han sol·licitat. La iniciativa busca oferir més seguretat i autonomia a la gent gran del municipi proporcionant-los assistència les 24 hores a través d’un dispositiu senzill i inclusiu.

Aquesta entrega, que inclou 425 rellotges, ha estat possible gràcies a una subvenció del departament de Drets Socials a través dels fons Next Generation de la UE, amb una dotació de 168.332,08 euros. Així, forma part d’un programa de teleassistència avançada que permet als usuaris connectar-se directament amb els familiars en cas d’emergència. Els rellotges activen alertes en situacions com caigudes, inactivitat inusual, pols anòmal o desorientació, aspectes especialment rellevants per a persones amb Alzheimer o deteriorament cognitiu. A més, monitoren l’activitat física i la salut processant les dades per activar protocols si es detecten irregularitats. “La resposta familiar s’activa en menys de 24 segons”, va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol, remarcant la rapidesa i efectivitat del sistema, que permet la comunicació directa amb el rellotge a través del mode de mans lliures. Els rellotges intel·ligents es gestionen des del Centre de Serveis d’Aitona que des del 2011 es dedica a fomentar l’envelliment actiu i els col·lectius culturals.