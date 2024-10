La tercera edat tindrà un centre de dia a Alguaire el 2025

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alguaire ha licitat les bases per construir el centre de dia de la població, una reivindicació històrica de les persones de la tercera edat ja que la localitat no compta amb aquest servei, segons va explicar l’alcalde, Joan Guillaumet. Es construirà a la plaça Peretó, al costat del casal sociocultural que acull la llar de jubilats i el centre mèdic.

Així mateix, la intenció és que les obres comencin abans d’acabar l’any i que pugui ser operatiu en el primer trimestra de l’any que ve. Suposarà una inversió de 400.000 euros que aportarà el consistori, que compta amb ajuts de la Diputació. Segons Guillaumet, els comptes municipals estan sanejats, per la qual cosa l’ajuntament pot fer front a aquesta inversió, “ja que considerem que és un servei essencial per a les persones grans”, va dir Guillaumet.

El centre oferirà servei de menjador, assistència sanitària per portar a terme tota mena de teràpies, higiene, perruqueria i totes les prestacions que requereixen les persones de la tercera edat per tal que puguin estar ateses durant tota la jornada fins que siguin recollides pels seus familiars o marxin a casa a dormir. També es contempla l’organització de tallers perquè els usuaris puguin realitzar una diversitat d’activitats. El centre de dia tindrà una capacitat de 28 places. Guillaumet va explicar que comptar amb un centre de dia sempre ha estat una reclamació d’aquest sector social i dels familiars ja que “sempre s’ha hagut de recórrer a centres de dia de poblacions pròximes a aquesta localitat”.A més, l’ajuntament espera que, una vegada acabades les obres, es puguin oferir places concertades amb l’Administració perquè el preu sigui assequible per a totes les persones que veritablement necessiten aquest servei.