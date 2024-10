Un veí d'Almenar col·lecciona tractors per exposar en esdeveniments i festes

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Modesto Cristòfol és un agricultor d’Almenar que en una dècada ha reunit una vintena de tractors i màquines de segar antigues que exposa en esdeveniments i festes, com ara els Tres Tombs. “Soc pagès de tota la vida i m’agrada veure com ha avançat el camp de l’automoció en l’agricultura”, afirma. De fet, a la seua col·lecció té un Kramer antic de la dècada dels quaranta, “el mateix model que sortia a la pel·lícula Bienvenido mister Marshall” de Berlanga, diu.

Ara bé, per tenir una col·lecció de tractors és necessari comptar amb espai conforme al volum dels vehicles, “per això tinc un magatzem a la partida de la Vall, al camí de la Portella, per guardar-los”, assegura. Tots estan en perfecte estat i podrien funcionar, “això sí, cal carregar-los ja que es queden sense bateria. En l’actualitat en tinc dos o tres que es podrien posar en funcionament”. Els models són un exponent del desenvolupament del sector, assegura aquest pagès jubilat, “i jo he vist tot el procés d’evolució al camp”.Així, entre les màquines agrícoles més preuades es troben dos segadores de finals dels cinquanta i principis dels seixanta, “que van ser de les primeres a sortir al mercat i que són dos peces clàssiques”, assegura.