Incapacitat per a un lleidatà per sensibilitat electromagnètica

Lleida

El jutjat Social 2 de Lleida ha concedit la incapacitat permanent absoluta a un lleidatà de 49 anys que pateix sensibilitat electromagnètica greu. És a dir, no pot estar en contacte directe amb ones magnètiques (ordinadors i mòbils, entre altres aparells), la qual cosa li ocasiona, a més, la síndrome de fatiga crònica. Es tracta del primer cas d’aquest tipus que transcendeix a Ponent. El jutge condemna la Seguretat Social a abonar al demandant, representat per l’advocat Josep Miquel Moragues, una pensió equivalent del 100% de la base reguladora de 3.246 euros al mes des del 2 de febrer del 2022.

La jutge ha analitzat el cas després que l’home, que era encarregat d’obra d’una empresa constructora, presentés una demanda al denegar-li la Seguretat Social, a través del tribunal mèdic, la incapacitat. La jutge argumenta en la interlocutòria que “dels informes mèdics s’evidencia que la pluripatologia que pateix no només li limita funcionalment per a la realització de la seua professió habitual d’encarregat d’obra que necessita determinats esforços, deambulació i bipedestació, atesa la mala tolerància a esforços repetitius màxims i submàxims, sinó que s’objectiven limitacions que li impedirien de realitzar fins i tot treballs sedentaris i lleugers amb un mínim d’eficàcia i rendiment, ja que l’afecten en l’esfera neurocognitiva (memòria episòdica i funcions executives)”.

Afegeix que presenta aquestes patologies “possiblement a causa de la síndrome de sensibilització central, sensibilitat química múltiple i electrosensibilitat. Així com la intolerància a olors químiques ambientals pròximes i a les ones electromagnètiques, que a la mínima exposició li provoca cefalees, i al seu torn li provoca intoleràncies farmacològiques”. Així, conclou que “posades en relació les limitacions funcionals provocades per la polipatologia patida per la part actora, es produeix una situació incapacitant per a la realització de qualsevol treball amb un mínim de continuïtat, professionalitat i eficàcia, per la qual cosa és procedent declarar-li afecte d’una incapacitat permanent absoluta”. La sentència es pot recórrer davant del TSJC.

Cefalees i vòmits per l’exposició a telèfons mòbils o xarxes wifi

■ La sensibilitat electromagnètica és un trastorn tan incapacitant com desconegut, malgrat que cada vegada són més les persones que la pateixen, segons explica la Societat Espanyola de Síndrome de Sensibilitat Central (SESSEC), que engloba metges de diferents especialitats i investigadors. “Els afectats se senten molt malalts quan viuen o estan a prop de camps electromagnètics procedents, per exemple, de xarxes wifi o telèfons mòbils” afirmen. Aquesta patologia pot provocar fibromiàlgia, forts mals de cap, vòmits, fatiga crònica, insomni o alteració de la concentració. Aquest trastorn, els signes del qual encara no han estat definits com una malaltia per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), compta amb una resolució europea.