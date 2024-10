Pagaments de fins a 450 € a mediadors per empadronar-se

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les organitzacions Fruita amb Justícia Social i la Coordinadora Obrim Fronteres van afirmar ahir que l’estiu passat van detectar més d’una desena de casos que persones sovint vulnerables han arribat a pagar entre 200 i 450 euros a mitjancers per aconseguir el seu empadronament i van criticar el que consideren dificultats imposades pels ajuntaments en els empadronaments de persones sense domicili fix, ja que afavoreixen aquestes “pràctiques abusives”. Les entitats es referien d’aquesta manera als casos de possibles fraus detectats pels Mossos al Segrià, el Pla d’Urgell i les Garrigues i fets públics aquesta setmana.

En aquest sentit, ambdós organitzacions van criticar que l’alerta llançada pels Mossos d’Esquadra als ajuntaments “criminalitza” col·lectius vulnerables i van demanar sancionar “tant les organitzacions criminals que exploten les persones migrants com els municipis que no garanteixen el dret a l’empadronament”. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra estudien la hipòtesi que els presumptes intents de frau tenen el seu origen a l’àrea metropolitana de Barcelona, on els autors haurien actuat anteriorment. Seguint aquesta línia, la pressió de les investigacions portades a terme per la Policia Nacional a Cornellà hauria desplaçat els intents d’actuar cap a Lleida, segons assenyalen els Mossos.