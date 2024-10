Front comú per agilitzar renovables en 15 municipis

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quinzena d’alcaldes i representants de consistoris de les comarques de Ponent, principalment del Segrià, pertanyents a Impulsem Lleida van denunciar ahir davant d’Urbanisme la situació de “paràlisi” que pateixen diferents projectes d’energies renovables de la demarcació. Consideren que les afectacions són “greus” per a ajuntaments i veïns favorables a aquests projectes i apunten que el desplegament de les renovables continua xocant amb “traves ambientals i urbanístiques” que els retarden. Acusen directament l’anterior Govern d’ERC d’aquesta situació i reclamen a l’actual del PSC que la reconsideri i aporti solucions.

El secretari general de la formació i alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, va indicar que un dels grans reptes del país ha de ser “l’autosuficiència energètica”, que passa per consensuar una estratègia en matèria energètica que doni resposta a necessitats econòmiques i empresarials.

Reiteren que suposen una inversió de 283 milions i els ajuntaments en deixen d’ingressar 11 en taxes

Segons Impulsem Lleida, hi ha una vintena de parcs eòlics i solars pendents d’execució malgrat que disposen des de fa més d’un any de totes les autoritzacions ambientals, energètiques i constructives, però no urbanístiques. El motiu d’aquest retard és la lentitud en l’emissió del Projecte d’Actuació Específica (PAE), que ha d’autoritzar la construcció dels parcs en sòl no urbanitzable, i que continua pendent d’aprovació d’Urbanisme.Impulsem creu que el resultat d’aquest “immobilisme” en l’emissió dels permisos reverteix en una paralització d’inversions estimades en 283 milions d’euros i que els ajuntaments deixin d’ingressar uns 11 milions d’euros en concepte d’Impost de Construccions i llicències d’obres, tal com va avançar SEGRE.Un dels casos que s’han posat com a exemple és el de Maials (Segrià), on el seu alcalde, David Masot, ha precisat que els dos projectes solars existents han estat aprovats pel “100% dels propietaris” de finques afectades. Masot va reclamar a la Generalitat més agilitat a l’hora de fer els tràmits o que aquests se simplifiquin, perquè els grans perjudicats són els pobles. Els alcaldes han avisat que si Catalunya no disposa d’un projecte global en aquesta matèria, serà dependent energèticament dels projectes de renovables d’Aragó i de les MAT, ara en curs.Precisament ahir Territori va treure a informació pública l’impacte ambiental dels parcs de La Comella i Sant Joan a les Garrigues.