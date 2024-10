Projecte per convertir en zona de vianants i renovar el centre històric

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vinaixa vol treure els vehicles del centre històric i per a això ja ha redactat el projecte que preveu una inversió d’uns 120.000 euros, segons va explicar l’alcalde, Josep Maria Tarragó. Espera ajuts de l’Administració per poder executar-lo i es farà per fases, la primera al nucli antic, va indicar el primer edil.

La conversió en zona de vianants d’aquesta àrea anirà acompanyada de la renovació del paviment, una actuació en la qual es preveu aplicar tècniques per reduir al màxim les emissions de diòxid de carboni, així com la senyalització de rutes per a persones invidents i la col·locació de passos i camins per a persones minusvàlides, va remarcar. L’alcalde va indicar que només es permetrà el pas a aquesta zona als veïns i als establiments comercials ja que s’instal·laran mecanismes que impedeixin l’accés als cotxes. També està previst eliminar voreres per unificar l’altura del paviment, va explicar Tarragó.Per una altra banda, l’ajuntament està executant aquests dies les obres recuperació del pou d’aigua de boca de la plaça dels Arbres, que estava fora de servei. L’actuació inclou la rehabilitació i la instal·lació d’equipaments que permetin habilitar la captació. El pressupost d’aquesta intervenció supera els 36.000 euros, dels quals 27.000 estan finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua i la resta per la Diputació (vegeu el desglossament).

Una xarxa eficient al 90% fins i tot en èpoques d’escassetat

L’ajuntament de Vinaixa porta anys millorant la xarxa de proveïment de boca per garantir el subministrament a la població. Després de la dana del 2019, el consistori es va centrar en aquestes intervencions fins al punt que, actualment, el 80% del cabal ve d’un brollador i recursos propis mentre que el 20% procedeix de l’aigua que serveix la Mancomunitat de les Garrigues. La recuperació d’aquest pou i un altre en què s’actuarà aviat suposarà un augment de cabal que garantirà el servei fins i tot en èpoques d’escassetat, va dir Tarragó. Va indicar que el 90% de la xarxa d’aigua està renovada.