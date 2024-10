Dolços per a la menopausa

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Blauver, pionera en la producció d’espirulina establerta a Almenar, preveu comercialitzar en un mes les Green Gummies, una gominola amb aquest ingredient destinada a dones majors de cinquanta anys per pal·liar els efectes de la menopausa. L’objectiu és integrar aquesta fase natural femenina al cicle vital, entendre-la i pal·liar-ne les conseqüències. Així ho va anunciar el responsable de l’empresa, Joan Solé, que preveu fer ben aviat campanyes de promoció de l’esmentat producte pensat per millorar la memòria, la densitat òssia i el balanç hormonal de les dones en aquest tram de vida. A més, la firma comercialitza pastilles, cremes, granulats i bombons. L’empresa porta a terme les seues promocions gràcies a campanyes de crowdfunding o finançament col·lectiu online que prescindeix de mitjancers financers com bancs per sufragar aquesta iniciativa regalant envasos d’una edició limitada a les primeres clientes que se subscriguin.

L’empresa d’Almenar, la primera de Lleida a produir espirulina, va començar la seua etapa el 2018. L’espirulina és un cianobacteri, encara que es conrea com una microalga, amb forma d’espiral i color blau verdós per la presència de clorofil·la. És un superaliment que ofereix proteïnes més digeribles que les de la carn de boví i conté gran quantitat de nutrients (vitamines, minerals, àcids grassos essencials, proteïnes i àcids nucleics, entre d’altres).S’utilitza com un complement alimentari en dietes seguint les recomanacions sanitàries i contra la malnutrició aguda en emergències humanitàries, d’índole crònic relacionat amb malalties (bulímia i anorèxia) i el desenvolupament sostenible. També és un superaliment que utilitzen els astronautes i que s’aplica en els menús que ofereix l’Agència Espacial Europea (ESA).Solé va indicar que en l’àmbit educatiu s’està introduint també amb força a les aules de Batxillerat per a l’estudi de les seues propietats i l’aplicació a nous productes alimentaris dirigits també als més joves.La d’Almenar és la primera planta de producció i comercialització a Catalunya i la primera de producció d’espirulina fresca d’Espanya, va explicar Solé. La granja d’Almenar tracta l’espirulina a baixes temperatures ja que mitjançant aquest procés artesanal conserva la majoria de les seues propietats. S’elabora en bases de cultiu, és a dir, en recipients de vidre amb uns 30 o 40 centímetres de profunditat. A l’aigua es va multiplicant i mitjançant un procés d’assecatge i deshidratació s’aconsegueix solidificar-la per envasar-la i comercialitzar-la.Així mateix, l’empresa lleidatana ha estat guardonada recentment amb el premi a la sostenibilitat en la IX Nit del Gurmet de Barcelona, un esdeveniment que reuneix l’elit del sector agroalimentari.