La Diputació de Lleida rebaixa en un milió la taxa per cobrar tributs municipals

El ple de la Diputació va aprovar ahir rebaixar en un 1% la taxa que els municipis de Lleida paguen a l’Organisme de Recaptació provincial pel cobrament dels seus impostos. Són pràcticament tots després de la incorporació ahir mateix d’Artesa de Lleida i Almenar al servei i la corporació estima que estalviarà als ajuntaments el pagament d’un milió d’euros a l’any amb aquesta modificació.

El diputat Marc Baró va explicar que la mesura entrarà en vigor el 2025 i implica una rebaixa de l’1% en les taxes més comunes i de 0,50 punts en la resta, la qual cosa comportarà un estalvi del 10 al 20% a un 60% dels clients de Tributs Lleida (ajuntaments, EMD, consells i regants), del 5 al 10% a 58 entitats i del 20 al 30 a unes altres 33.

El 2023, l’organisme va gestionar el cobrament de 140 milions i va rebre de les entitats 6,5 milions, mentre que la despesa de funcionament va ser de 8,8 milions. En cas de mantenir-se aquestes xifres, la Diputació haurà d’injectar uns tres milions per cobrir la despesa de Recaptació.

La mesura es va aprovar per 23 vots a favor i dos abstencions del PP. Rosa Maria Perelló (Junts-Impulsem) va destacar que ha estat una resposta a una proposta del seu grup.D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat el pla de cooperació comarcal 2024-2025, dotat amb 9,5 milions, i el conveni marc amb el Conselh Generau per valor d’uns altres 1,2 milions per un termini de tres anys.

En el primer cas, es tracta del conveni per finançar les places de secretari i interventor (SAT) en ajuntaments que no disposen d’aquesta figura. Ara són 54 i el 2025 n’hi haurà dos més. Juntament amb el pla d’ajuts socials, que es va aprovar amb 13 vots de l’equip de govern, sumen 14 milions.

Retard dels ajuts socials

El diputat Òscar Martínez va admetre el retard en els ajuts a consells i Paeria per a serveis socials de teleassistència i urgència social fins al 2026. Martínez es va comprometre a agilitzar els tràmits i a pagar aquest 2024 gairebé 1,6 milions. En total, seran 3,6. Aquest punt va generar crítiques de Junts i PP. Antoni Carré (Junts) va dir que cinc consells cobraran un 23% menys que el 2022 i que els ajuts arriben amb un any i 10 mesos de retard. El ple va aprovar també sufragar part de la reforma de dos plantes de l’Hospital de la Seu per 3 milions.

Bronca per una moció sobre el transport escolar

Una moció de Junts-Impulsem sobre la gratuïtat del transport escolar va enfrontar govern (ERC, PSC, UA i PL, amb tretze diputats) i el principal partit de l’oposició (amb deu), que demanava que la corporació sufragui el transport escolar obligatori i no obligatori mentre no ho fa la Generalitat. Junts va descartar, així, votar la moció per punts i el govern va descartar aprovar-la.