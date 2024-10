Un 50% dels difunts a la ciutat de Lleida, incinerats

La incineració de finats va a l’alça i en l’actualitat a la ciutat de Lleida és l’opció elegida les famílies en la meitat dels sepelis, segons va indicar el gerent de la funerària La Lleidatana, Vicens Vicente.

A tota la província només hi ha actualment el crematori ubicat al cementiri de la capital del Segrià i per aquesta raó en ocasions no dona l’abast per atendre tota la demanda i ha arribat a registrar llista d’espera de diversos dies. Per aquesta raó, ha projectat la construcció d’un crematori amb capacitat per a quatre forns, malgrat que al principi només se n’instal·laran dos, en un solar de 21.485 m² entre l’N-240 i el carrer Almeria, al costat del cementiri. L’edifici, de 2.511 metres quadrats útils, tindrà jardí amb espai per a cerimònies, una sala interior amb capacitat per a 286 persones, sis sales de vetllatoris. Cada forn tindrà la seua pròpia sala d’introducció per garantir la privacitat de les famílies.

Davant de les queixes de veïns dels Mangraners, el gerent de La Lleidatana defensa que no contaminarà

Aquest projecte ha provocat l’oposició de veïns dels Mangraners, que van organitzar dos protestes i l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va comprometre a mediar. En aquest sentit, Vicente va remarcar que el nou equipament projectat “no contamina” ja que disposarà de forns amb l’última tecnologia i els filtres que determina la Generalitat. Va recordar que quan estigui operatiu quedarà fora de servei el crematori del cementiri, que té 25 anys d’antiguitat i, per tant, els seus forns són d’una tecnologia inferior. A més, va indicar que l’actual equipament no ha comportat molèsties en cap moment i proposa habilitar columbaris “diferenciats” en aquest lloc, quan quedi lliure. Va subratllar que el projecte compleix “absolutament la legalitat” i va incidir que aquest servei “és imprescindible” per a Lleida, ja que cada vegada més famílies sol·liciten poder celebrar al mateix lloc el vetllatori, la cerimònia de comiat i la incineració. Ara, a la capital aquesta última només es pot fer a l’actual crematori.A Bellpuig està previst habilitar un altre crematori, promogut per Gestió i Serveis Funeraris.

L’ajuntament espera l’aprovació definitiva de la modificació del POUM per part del departament d’Urbanisme per poder atorgar les llicències a l’empresa per a la construcció d’un tanatori amb sala ecumènica i forn crematori en el polígon. El consistori va donar llum verda ja fa mesos a l’aprovació inicial. Es tracta d’un projecte que l’empresa va presentar a l’ajuntament fa més de quatre anys i va crear controvèrsia entre els veïns. En el passat mandat, l’equip de govern de llavors (ERC i CUP) va convocar una consulta ciutadana el 2022. Dels 1.095 vots, 632 van ser a favor de la instal·lació (58%), mentre que 436 persones van votar en contra del projecte i hi va haver 27 vots en blanc. La participació va ser d’un 32% i hi estaven citats un total de 3.458 veïns.