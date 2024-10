Poca incidència als pobles i la línia de Manresa guanya passatgers

Publicat per J.G/L.P/C. M Verificat per Creat: Actualitzat:

La normalitat i l’absència d’incidents van ser les notes dominants en la primera jornada de vaga del transport de viatgers per autobús a les línies interurbanes i comarcals de Lleida. La majoria d’operadors van establir els serveis mínims i van assegurar el 40% dels trajectes en hora punta i del 20% la resta del dia. No obstant, la ciutadania estava informada i van buscar una alternativa al bus, com va ser el tren de la línia de Manresa, que ahir anava ple en tots els seus trajectes, des del primer servei de les 6.55 hores amb sortida des de Cervera a Lleida com en els serveis del migdia en sentit a la Segarra. També la línia de la Pobla de Segur a la Noguera i el tren de la costa per les Borges Blanques. La majoria dels usuaris eren estudiants que van optar per agafar el tren per tornar a casa.

D’altra banda, la majoria dels serveis d’autobús comarcals van ser els habituals com els que ofereixen Cots Alsina, Autocars Agramunt, Autocars del Pla o Autocars Solé Seró a la línia de Juncosa a Lleida, que va efectuar el servei de les 7.30 hores, i la tornada a les 19.00 hores. Altres operadors com Autocars Morell van optar per iniciar i acabar el servei a la plaça Ricard Viñes de Lleida per evitar els piquets dels treballadors i sindicats. A la Segarra, Cots Alsina va establir els serveis mínims, encara que la majoria són serveis a demanda. No obstant, als serveis de l’Eix Bus es van registrar algunes anul·lacions i l’autobús que havia de sortir cap a Girona a les 15.25 es va anul·lar i els usuaris van haver d’esperar 3 hores. A la resta de comarques l’afectació va ser mínima.

Menys busos al tren de la costa per suplir el tram en obres

La vaga de transport per carretera també va afectar el servei d’autobusos que ha contractat Renfe pel tall ferroviari per les obres del túnel de Roda de Berà i que manté sense servei les parades de Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Els usuaris que van a Tarragona han de fer transbord a la Plana Picamoixons, des d’on han d’agafar un altre tren per arribar a Tarragona. Allà, un servei d’autocar porta els usuaris fins a Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders, on tornen a connectar amb l’R13 fins a l’Estació de França a Barcelona. Amb l’aplicació dels serveis mínims es van reduir un 26 per cent les expedicions diàries d’aquest servei complementari al tren. D’aquesta manera, es van oferir un total de 161 serveis en lloc dels 600 habituals. La problemàtica, sobretot, va ser a Sant Vicenç de Calders, on els passatgers han de baixar de l’autobús i fer transbord a Rodalies. Molts d’ells van perdre el tren i van haver d’esperar entre 20 i 30 minuts que passés el següent comboi en direcció a Barcelona. A més, el tren procedent de Lleida de l’R13 portava un retard d’almenys 20 minuts.

Sense afectació en el transport escolar amb el 85% dels serveis

Els serveis mínims van ser d’un 40% durant l’hora punta i del 20% la resta del dia. La franges amb més circulacions van ser entre les 6.30 hores i les 9.30 hores i entre les 16.00 hores i les 20 hores. Pel que fa al transport escolar i els de transport de persones amb discapacitat es van garantir el 85% del servei. A l’Urgell no es va veure afectada cap línia. El president de l’ens, José Luis Marín, va destacar que “no hi ha hagut cap incidència”. El mateix va passar a la Noguera on l’afectació va ser nul·la perquè van circular les 19 línies de la comarca sense cap problema. El gerent de l’ens, Jordi Oronich, va destacar que el 85% dels serveis estaven garantits i que els operadors ja van advertir que la “incidència seria mínima”. A la resta de comarques de Lleida no es va registrar afectació.