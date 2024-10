100.000 lleidatans viuen en municipis amb risc d'inundació però sense pla

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 101.752 persones resideixen en municipis de Lleida exposats a riscos d’inundació però els ajuntaments dels quals no disposen d’un pla homologat per fer front a aquest tipus d’esdeveniments hidrològics, segons les dades de Protecció Civil de la Generalitat.

Tres dels deu municipis en els quals aquest document no ha estat aprovat es troben a la conca de la Noguera Ribagorçana. Són el Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller, els tres que integren la comarca de l’Alta Ribagorça, que és l’única de la demarcació en la qual cap ajuntament no disposa d’aquesta eina.Uns altres dos, Navés i Olius, al Solsonès, es troben a la ribera del Cardener; Bossòst, a Aran, a la vora de la Garona, i Lladorre, al Pallars Sobirà, al costat de la Noguera de Cardós.En els altres quatre, localitzats en comarques del pla, l’amenaça d’inundació procedeix de rius menys cabalosos que han acabat derivant en barrancs, com Juneda amb la Femosa, els Omells de Na Gaia amb l’Aigües Vives i Sant Martí de Riucorb amb el Corb.Pel seu costat, fa setmanes que la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) alerta de l’elevat risc de desbordament que presenten els barrancs en èpoques de pluges copioses com les que s’estan donant en les últimes setmanes.Aquests deu municipis sumen una població de 10.920 veïns empadronats, segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística). Un terç es concentren a Juneda (3.478).Paral·lelament, unes altres quaranta-dos poblacions de Lleida que sumen un total de 90.832 habitants es troben que els seus plans no són formalment vigents per trobar-se en fase de revisió.En aquest grup de localitats hi ha quatre capitals de comarca com Balaguer (Noguera), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Sort (Pallars Sobirà) i Tremp (Pallars Jussà).Juntament amb aquestes n’apareixen unes altres tres, com Oliana, Ponts i Menàrguens, la primera a l’Alt Urgell i les altres dos a la Noguera, que es trobaven entre les més amenaçades per les eventuals avingudes del Segre fins que, fa ja gairebé un quart de segle (el 14 de febrer farà 25 anys de la inauguració), va entrar en servei l’embassament de Rialb.També resulta cridanera la presència en aquest grup de municipis la majoria dels quals integren la subcomarca del Baix Segre com Alcarràs, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Soses i Torres de Segre; diversos han patit la inundació de zones d’horta en els últims mesos com a conseqüència de les avingudes del Cinca per les pluges a la seua capçalera.