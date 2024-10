Front comú per exigir l'escola a Rosselló

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció de l’escola La Rosella i l’ajuntament de Rosselló han convocat tot el poble a una reunió el 12 de novembre vinent per exigir un col·legi nou. La idea va sorgir en l’assemblea de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) que va incidir que aquesta és una qüestió que concerneix tothom. “És necessari involucrar les famílies amb nens a la guarderia, futurs usuaris, però també tots els veïns per prendre mesures reivindicatives”, va dir la regidora d’Educació, Judit Teixiné. El centre va ser construït a mitjans del segle passat i presenta nombroses deficiències, goteres, esquerdes, humitats, problemes d’infraestructura, desgast dels serveis i falta d’espai per acollir els 267 alumnes que té actualment. L’ajuntament reclama una escola nova i assegura que l’any 2019 Educació ja es va comprometre a fer una reforma integral i ampliar les instal·lacions. El problema més greu és la falta d’espai i, de fet, els nens que es queden al menjador han de fer tres torns perquè tots no hi caben. Fonts de la conselleria van admetre a l’estiu que el centre requereix una millora general significativa per la seua antiguitat.

En un altre ordre de coses, el ple de dilluns passat va aprovar apujar la taxa d’escombraries un 6,21 per cent el 2025, per la qual cosa passarà de 70 a 74,33 euros a l’any per persona empadronada. També s’apujaran altres impostos, com per exemple la taxa de servei de cementiri, la de terrasses de bars que se situa en els 200 euros anuals, la dels guals i les estipulades per a l’ús del pavelló poliesportiu.

Per la seua part, l’ajuntament dels Alamús va aprovar en el ple d’ahir el projecte per a la millora de l’escola Arrels per a l’estalvi energètic, que suposarà una inversió total de 96.000 euros i que sufragarà en un 95 per cent la conselleria de Territori. Per un altre costat, el ple també va ratificar l’augment de la taxa d’escombraries amb una pujada mitjana inferior a 30 euros anuals per família. També s’incrementa l’impost de construccions.