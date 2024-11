Podologia per a catorze municipis

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Catorze municipis del Consorci del Segrià Sud tindran servei de podologia, fisoterapia i perruqueria perquè els veïns no hagin de desplaçar-se a altres grans poblacions. Són Sarroca, Torrebesses, Maials, Almatret, la Granja d’Escarp, Seròs, Llardecans, Alcanó, Sunyer, Aspa, Torre-serona, Montoliu, Torres de Segre i Massalcoreig. Hauran de pagar i se serviran a demanda. El preu orientatiu per una sessió de podologia seria d’uns 28 euros i el de fisioteràpia 50 per una hora, segons el president de l’organisme i alcalde de Torrebesses, Mario Urrea. Les sessions de podologia i de fisioteràpia es podran portar a terme als consultoris mèdics locals. D’altra banda, una mica més difícil serà ubicar el de perruqueria, ja que és necessari un local on poder rentar els cabells. Precisament, l’alcalde de Llardecans, Xavier Mor, va indicar que ja s’ha contractat una podòloga per prestar aquest servei que beneficiarà, principalment, les persones de la tercera edat, encara que pot sol·licitar-lo qualsevol persona que ho necessiti. Una altra de les prestacions que es preveu oferir és odontologia. Aquests 14 municipis, que comparteixen característiques i necessitats, es van unir per crear aquest consorci fa un any a fi de coordinar projectes i generar ocupació i activitat econòmica. Sumen menys de 12.000 habitants i ocupen el 40% de la superfície de la comarca. Un altre dels objectius és replantejar el sector primari, fomentar l’agroindústria i incidir en la millora assistencial. En aquest últim àmbit és en el qual s’emmarca aquesta nova iniciativa. També es preveu treballar en un turisme organitzat i en la promoció i atracció de talent, ja que és una zona on s’ha registrat un important èxode juvenil. Urrea va indicar que s’està pendent d’ultimar la constitució formal de l’organisme amb ajuda de la Diputació i que en menys de dos mesos aquest capítol estarà resolt.