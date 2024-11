Votacions per modernitzar 5.800 ha més

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Pinyana continua impulsant la modernització de les seues 13.500 hectàrees i ara està immersa en buscar solucions per modernitzar el sector 1 i 2, que inclouen unes 5.800 ha, per la qual ha estudiat diverses alternatives. Perforar la presa de Santa Anna a la meitat de la seua altura, una de les opcions que es va estudiar, ha quedat descartat ja que comportaria una inversió multimilionària que s’acostaria als 20 milions d’euros. Les opcions amb més possibilitats que es van debatre en l’última junta d’explotació són utilitzar la canonada de l’Aragó i Catalunya, al barranc del coll de Foix, a l’assut de Castillonroi, que aquest reg ja no utilitza. Al principi, es va plantejar que només es podrien proveir unes 900 hectàrees encara que els enginyers de Pinyana i l’Aragó i Catalunya estudien poder ampliar la sortida del canal d’enllaç per augmentar aquesta superfície. Una altra alternativa és la col·locació de plaques solars per bombar aigua a diverses basses en punts elevats i derivar-la per gravetat a les finques de cultiu. Els sectors 1 i 2 inclouen els municipis d’Alfarràs, Almenar, Alpicat, Rosselló, la Portella, Vilanova de Segrià i Castillonroi (a Osca) dins del sector 1 amb més de 2.000 ha; i Benavent, Torre-serona, Corbins, Lleida i Alguaire, al sector 2 amb més de 3.000, segons la distribució sectorial de la conselleria d’Agricultura.

Piqué va indicar que seran els regants en assemblea els que decideixin quina opció és la que es vol tirar endavant per no parar el procés de modernització que ja es va abordar amb la transformació de 1.200 ha de l’Horta de Lleida. Aquest procés és vital per incentivar l’estalvi, i també és irreversible, sobretot, ara que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) planteja una retallada del 19 per cent de la seua dotació de cara al pròxim pla de conca.