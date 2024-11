Cau un grup criminal que va robar als polígons de Bellpuig i Tàrrega

Un dels escorcolls portats a terme de forma conjunta per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. - GUÀRDIA CIVIL/POLICIA NACIONAL

Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut set persones, d’entre 20 i 66 anys, que formaven part d’un grup criminal itinerant responsable de 13 robatoris amb força en empreses de polígons industrials, inclosos un a Bellpuig i un altre a Tàrrega, que també sostreia coure d’instal·lacions ferroviàries.

Fonts policials van assenyalar a aquest diari que el robatori a Tàrrega va tenir lloc el passat 30 d’agost i a Bellpuig, el 2 de setembre. Sis dels arrestos es van portar a terme a Saragossa i un altre a Mejorada del Campo (Madrid), aquest d’una persona implicada en la recepció de béns robats. En total, se’ls imputa un perjudici econòmic de prop de 300.000 euros.

El grup criminal portava operant des del juliol i es dedicava a perpetrar robatoris en polígons industrials i zones rurals allunyades de nuclis urbans en diverses províncies com Lleida, Navarra, València i Guadalajara. Dels tretze delictes imputats, dos van tenir lloc en dos localitats de Terol i uns altres sis en diversos municipis de Saragossa.

Els delinqüents aprofitaven la foscor de la nit i l’escassa activitat als polígons per forçar l’accés a empreses mitjançant diverses tècniques com el trencament de parets, el tall de tanques o el forçament de portes de seguretat. Una vegada dins, se centraven a sostreure eines i grans quantitats de coure. Un dels incidents més greus va tenir lloc el passat 30 d’octubre, quan van robar 1.295 metres de cable de coure de la catenària d’una via fèrria a l’estació de manteniment de Miraflores (Saragossa).

Aquest material, valorat en més de 40.000 euros, va causar un dany significatiu pel seu cost i també per les interrupcions en el servei ferroviari i els efectes econòmics adversos per al sector industrial. Després dels robatoris, portaven el material a una ferralleria a Mejorada del Campo, el responsable de la qual va ser detingut.

En els dos escorcolls fets a Saragossa, els agents van decomissar de més de 6.000 euros en efectiu i nombrosos útils fets servir per als robatoris. Els detinguts, que superen el centenar d’antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.