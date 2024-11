L'esquí de Lleida inverteix més de 13,1 milions i modernitza canons

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions d’esquí alpí i muntanya del Pirineu lleidatà han invertit més de 13,1 milions d’euros per a la pròxima temporada, que preveuen inaugurar Espot, Port Ainé i Baqueira l’últim cap de setmana de novembre. Aquesta última és la que ha destinat més diners a millorar les seues instal·lacions, amb 9,6 milions, segons va anunciar ahir l’Associació d’Estacions d’Esquí i Muntanya d’Espanya (Atudem).

Baqueira és també la segona estació que més ha invertit a tot l’Estat, només darrere de Sierra Nevada amb 43 milions. La segueixen Boí Taüll (1,8 milions); Port Ainé (800.000 €); Espot (626.000 €); Port del Comte (241.000 €) i Tavascan (24.800 €).

Quant a l’estació municipal de Lladorre, caldria sumar-hi el cost del seu nou sistema de producció de neu, que ascendeix a 677.000 euros, dels quals Territori n’ha aportat 500.000. Quant a les de nòrdic, encara no han detallat inversions.

L’estació aranesa ha treballat els últims mesos a reordenar els seus traçats, afegint tres noves pistes en el seu domini. Destaca la Bosc de Peülla 2, una negra a la zona de Bonaigua amb 514 metres de longitud i un desnivell de gairebé 200 metres. També ha ampliat la producció de neu amb 31 nous innivadores, passant a tenir un total de 850, i ha adquirit dos noves màquines trepitjapistes: una amb winch (cabrestrant) i una altra de convencional. Ambdós compten amb el sistema SnowSAT, que permet mesurar els gruixos per a una major eficiència i efectivitat del trepig. Per la seua part, l’estació de Boí Taüll estrenarà una nova tirolina amb doble carro de 200 metres a la base de l’estació, mentre que ha renovat part del material per a lloguer i ha adquirit una nova màquina trepitjapistes, entre altres novetats. Port Ainé inaugurarà un nou espai de lloguer, ha renovat diversos mòduls del seu snowpark i resituarà els canons en diverses pistes, entre altres mesures per optimitzar la producció de neu i l’ús d’aigua i energia. Finalment, l’estació d’Espot renova i repara paravent i estrenarà un canviador inclusiu i un mirador panoràmic a la Creu de l’Eixol. També posarà en marxa nous punts de càrrega per a cotxes elèctrics al pàrquing d’Estanyets.