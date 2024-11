Lleida perd el tren directe fins a Barcelona per Manresa i es farà transbord a Terrassa

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida perdrà a partir del proper 15 de desembre la connexió ferroviària directa fins a Barcelona passant per Manresa, l’actual línia R12. És quan es posarà en marxa la nova línia RL4, que arribarà únicament fins a Terrassa, on s’haurà de fer un transbord per arribar a la capital catalana.

Els plans inicials del Govern preveien que la línia arribés només fins a Manresa, però l’empresa FGC, a la qual es va adjudicar la gestió del servei de Rodalies de Lleida aquest any, ha optat per allargar el recorregut fins a la cocapital del Vallès Occidental. Entre els motius hi ha que l’esmentada estació té una millor connectivitat, tant amb la capital catalana com amb altres línies de la companyia.

Des de Manresa surten trens fins a Barcelona cada trenta minuts, mentre que des de Terrassa ho fan cada quinze, la qual cosa escurçaria el temps d’espera per fer el transbord. Així les coses, Territori va assegurar que l’RL4 entre Manresa i Terrassa, el recorregut de la qual continuaran cobrint també els trens de l’R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, farà el mateix trajecte que l’actual R12, que no s’atura en cinc estacions de l’esmentat recorregut on sí que ho fa l’R4.

Quant a la freqüència de trens, FGC preveu que l’RL4 entre Lleida i Terrassa tingui cinc freqüències per sentit els dies laborals i quatre els dissabtes i diumenges. Actualment, en té tres de dilluns a diumenge, la qual cosa suposarà un increment de dotze circulacions a la setmana per sentit.

Val a recordar que el desplegament de l’RL3 entre Lleida i Cervera, que es va posar en marxa al febrer, i el de l’RL4, s’emmarquen en els acords del traspàs de competències entre Renfe i FGC, que no serà total fins al segon semestre del 2025. Quan totes dos estiguin en funcionament, hi haurà un total de dotze circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera els dies feiners.

Stadler preveu entregar al maig els quatre nous trens per a l’RL4

La companyia suïssa Stadler, encarregada de fabricar els nous trens per a FGC que cobriran el servei entre Lleida i Terrassa (RL4), va confirmar aquesta setmana a l’Smart City Expo World Congress, a Barcelona, que entregarà les quatre unitats el maig del proper any. Va assegurar que les inundacions a València no afectaran els terminis d’entrega, “perquè ja estan en procés de fabricació”. Es tracta d’un model de tren elèctric amb 164 seients (140 de fixos i 24 d’abatibles) i amb una capacitat total per transportar 439 viatgers. Paral·lelament, FGC preveu incorporar una vintena de nous maquinistes a la seua plantilla per operar els combois de la firma Stadler. Els incorporarà a les seues files el 2025, a mesura que els nous vehicles comencin a operar en la línia.