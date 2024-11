Més de 2.000 visitants a la Fira de Tardor de Sort

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sort va tancar ahir una nova edició de la Fira de Tardor amb la 19a mostra de l’ovella xisqueta –la raça pròpia del Pallars– i el també tradicional concurs de ganxo, una tècnica tradicional que ajuda els pastors a agafar les ovelles. “Hi han participat bastants nens, ha estat molt divertit”, va explicar el regidor de Cultura de la capital del Pallars Sobirà, Pere Bascones, que va destacar la importància cultural d’“explicar a les noves generacions com funcionava el sector primari” i de “continuar donant suport a la ramaderia”.

L’ajuntament va celebrar l’afluència de més de 2.000 visitants, que no van desaprofitar el bon temps per participar en la vintena d’activitats programades. El certamen va arrancar dissabte i va acabar ahir amb una mostra de l’ofici d’elaboració de llana de la mà del taller tèxtil Akarona, un espectacle teatral a càrrec de la companyia Pau Palaus o un vermut musical amb Sound System Black Foots, així com dos cercaviles al ritme del grup Tres Som Dos.

Paral·lelament, uns 90 paradistes van vendre productes de proximitat gastronòmics i artesanals, i també hi va haver una zona amb food trucks. La Fira va acabar amb la 15a trobada d’acordionistes.