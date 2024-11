Pancartes a Rosselló per exigir una escola nova

L’assemblea organitzada per l’AFA dimarts a la nit per emprendre accions reivindicatives. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per Maria Molina

Prop d’un centenar de veïns, entre els quals famílies, antics alumnes de totes les edats i associacions locals, van participar dimarts en la reunió per exigir una nova escola a Rosselló ateses les deficiències de l’actual edifici, construït a mitjans del segle passat. En la reunió, organitzada per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Rossella, es va acordar crear una comissió de deu membres que farà de gestora.

També es constituirà una plataforma que es dirà Escola Nova Rosselló amb el lema Rosselló, per una Escola Millor. Aquest diumenge a les 10.30 ja començaran les activitats i s’ha convocat tot el poble que participi en un taller de pancartes perquè tots les puguin penjar als balcons dels habitatges. També se’n col·locarà una a la carretera de l’entrada a la localitat.

A més, es crearà un compte d’Instagram per donar visibilitat a totes les iniciatives que es facin, segons va explicar la regidora d’Educació, Judit Teixiné. La idea de fer un front comú per reclamar una escola va sorgir en la passada assemblea de l’AFA, que va incidir en el fet que aquesta és una qüestió que concerneix tothom. Va afegir que és necessari involucrar les famílies amb nens a la guarderia, futurs usuaris, però també tots els veïns per prendre mesures reivindicatives, va assenyalar Teixiné.

El centre va ser construït a mitjans del segle passat i presenta nombroses deficiències, entre les quals goteres, esquerdes, humitats, problemes d’infraestructura, desgast dels serveis i falta d’espai per acollir els 267 alumnes que té actualment i que han de dinar per torns.