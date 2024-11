La 5a Setmana de la Pedra Seca arriba amb 101 activitats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La 5a edició de la Setmana de la Pedra Seca comptarà amb una extensa programació de 101 activitats que es duran a terme del 22 de novembre a l'1 de desembre, amb l'objectiu de donar a conèixer i reivindicar aquesta ancestral tècnica de construcció. Les propostes, que tindran lloc arreu de Catalunya, la Catalunya del Nord i les Illes Balears, inclouen tallers d'aprenentatge, rutes guiades, jornades de divulgació, exposicions, voluntariats de reconstrucció i neteja, així com descobertes del territori a través de caminades, visites teatralitzades i tastos de productes locals.

La presentació de la Setmana ha tingut lloc aquest dimarts a Torrebesses, al Segrià, un municipi emblemàtic que compta amb unes 400 construccions de pedra seca inventariades i catalogades, a més d'un centre d'interpretació dedicat a aquesta tècnica. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de la localitat i l'Associació de Micropobles, amb el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), i coincideix amb el sisè aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Al voltant d'una vuitantena d'administracions, entitats i grups de voluntaris vinculats al manteniment i difusió del patrimoni i ofici de la pedra seca són els encarregats d'organitzar les diverses activitats del programa, de les quals una trentena hi participen per primera vegada. Segons Mario Urrea, alcalde de Torrebesses, la setmana va encaminada a "reivindicar aquest patrimoni totalment sostenible, que ens ajuda a mantenir la biodiversitat i que no es pot perdre de cap de les maneres". Per la seva part, Andreu Vàzquez, director de l'IEI, destaca que la pedra seca va més enllà d'una tècnica constructiva, ja que va permetre l'arrelament de la gent al territori, i la seva divulgació pot ajudar a atraure turisme i generar noves sortides econòmiques.

La tècnica de la pedra seca, un Patrimoni Immaterial de la Humanitat

La tècnica de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO fa sis anys, un reconeixement que ha contribuït a despertar l'interès de la ciutadania per aquestes construccions i ha impulsat l'aparició de diversos grups de conservació arreu del territori. No obstant això, Mario Urrea considera que encara cal continuar posant en valor aquest patrimoni i aposta perquè els municipis amb construccions emblemàtiques comencin a protegir-les declarant-les Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), amb l'acompanyament dels consells comarcals i ajudes de les diputacions per al seu manteniment.

Història i evolució de la Setmana de la Pedra Seca

La Setmana de la Pedra Seca va néixer l'any 2020 impulsada per l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). Dos anys més tard, l'Associació de Micropobles i l'Ajuntament de Torrebesses van prendre el relleu en l'organització, amb la voluntat de donar veu i valor al patrimoni de pedra seca, el seu ofici i tècnica, així com al teixit d'entitats, col·lectius i voluntaris que en sustenten el coneixement, la divulgació i el manteniment. Enguany, la Setmana arriba a la seva cinquena edició consolidada com una cita ineludible per a tots els amants d'aquesta singular tècnica constructiva.

Torrebesses, un referent en la conservació de la pedra seca

Situat a la comarca del Segrià, Torrebesses és un petit municipi que s'ha convertit en un autèntic referent en la conservació i divulgació del patrimoni de la pedra seca. Amb un total de 400 construccions inventariades i catalogades, el poble compta amb un centre d'interpretació que permet als visitants endinsar-se en el fascinant món d'aquesta tècnica mil·lenària. A més, Torrebesses acull any rere any nombroses activitats relacionades amb la pedra seca, com ara tallers, xerrades, exposicions i rutes guiades, que atreuen centenars de persones interessades a descobrir i aprendre sobre aquest valuós llegat arquitectònic.