L'ajuntament farà de nou la neteja viària

Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcoletge ha recuperat el servei de neteja viària que fins ara portava a terme una firma externa. Segons l’alcalde, Josep Maria Gras, el consistori ha pres aquesta decisió pels mals resultats que s’han anat constatant en els últims anys. De fet, ha rebut nombroses queixes dels veïns per les deficiències en aquesta prestació que va comportar que es fes una auditoria per les deficiències que “ens van portar a penalitzar-la encara que no hi va haver un canvi d’actitud”, va afegir. L’empresa Brócoli ha estat l’encarregada de portar a terme la neteja viària durant 8 anys tres vegades per setmana. “La nostra idea és ampliar aquesta periodicitat a 5 dies per setmana”, va remarcar. Amb aquesta finalitat, l’ajuntament també ha comprat una màquina escombradora que començarà a utilitzar-se a principis del 2025. Gras va indicar que es convocarà un concurs per contractar dos persones que s’encarreguin de l’esmentat servei que passaran a formar part de la plantilla municipal. El contracte amb l’empresa ha finalitzat i treballen amb una pròrroga que finalitzarà quan el consistori agafi les regnes del servei. S’oferirà la possibilitat de continuar a la plantilla municipal a les persones que ara s’encarreguen de la neteja viària, ja que la llei obliga a subrogar-los el contracte. Al seu torn, Gras va indicar que “la població es mereixia tenir uns carrers nets i no en l’estat en el qual es trobaven ara, molt deficient, la qual cosa provocava queixes i malestar dels veïns”.

Llum verda del ple municipal

El ple del passat dia 7 va ratificar la modificació de la gestió del servei local de neteja viària per a la remunicipalització que s’abordarà ben aviat. La inversió, segons Gras, supera els 200.000 euros, la meitat d’aquests invertits en la nova maquinària. “La intenció és començar la neteja de carrers com a competència municipal a finals d’any o a principis del 2025 i complir amb les exigències del veïnat”, va assegurar Gras.