Nova edició del 'Buscatroncs' solidari per a les famílies

Corbins va presentar ahir una nova edició del Buscatroncs d’aquest any per les festes de Nadal. L’activitat té un component solidari doble, ja que la recaptació de les inscripcions anirà a parar a La Marató de TV3 i aquest any, com a novetat, es farà una cagada del tió solidària abans del Buscatroncs, on les famílies participants deixaran menjar que anirà al Banc d’Aliments pel Gran Recapte. El Buscatroncs se celebra al parc del riu de Corbins i anima les famílies a buscar els seus respectius troncs de Nadal per la zona, gràcies a un mapa i unes coordenades. A més, prèviament es realitza una xocolatada popular.