Planas exigeix pactar el finançament per modernitzar en 12 anys l'Urgell

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de modernització del canal d’Urgell costaran entre 8 o 12 anys tan bon punt es comenci el procés però, abans, caldrà que els regants, l’Estat i la Generalitat arribin a un acord sobre com es financen els més de 1.500 milions que suposarà transformar les més de 70.000 hectàrees que té aquest reg històric. Així ho va assegurar ahir el ministre d’Agricultura, Luis Planas, al programa Els Matins de TV3. Planas va remarcar que “cal un pla de treball entre Govern, Estat i regants” ja que una obra d’aquesta envergadura “no es fa en un any”. Va indicar que podria estar vinculada al Segarra-Garrigues, per la qual cosa necessitaria “un pla d’enginyeria de conjunt, un pla de finançament i un programa de treball”. Va remarcar que els pagesos estan cansats d’anuncis “així que quan s’iniciïn les obres, hauran de tenir una continuació”, va apuntar.

Planas va indicar que en els propers mesos s’ha de definir un grup de treball que estableixi com es fa el projecte, com es paga, amb quin pressupost i el programa d’intervenció. El ministre es va reunir ahir amb el president, Salvador Illa, i amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per abordar com es resol la modernització. Va deixar clar que ja s’ha començat una primera fase que haurà d’estar llesta el 2026 que se sufragarà amb diners de la Unió Europea a través dels fons Next Generation (vegeu el desglossament).

El ministre es va reunir ahir amb Salvador Illa i el conseller Òscar Ordeig per parlar d’aquest regadiu

Per la seua part, el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va indicar que “esperem una proposta de l’Estat i la Generalitat per saber què és el que se’ns demana que paguem. Comptem que aquest càlcul es faci per a la transformació de les més de 70.000 ha de la zona regable, no només per a les 11.000 previstes a la primera fase”. Ros va indicar que quan es tingui la proposta de l’Estat i la Generalitat es passarà per la junta de govern, per la de síndics i per l’assemblea. “Quan sapiguem la part que hem d’aportar buscarem la via per fer-ho possible”. En aquest sentit, Ros va assenyalar que una de les vies és demanar crèdits a pagar en 25 o més anys tal com fan altres comunitats de regants de Lleida que també estan immerses en la transformació del reg com són el Canal de Pinyana o l’Aragó i Catalunya a través de Seiasa.

La primera fase, amb fons de la UE, ha d’estar a punt el 2026

■ La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, va visitar el mes de juliol passat les primeres obres de modernització del canal d’Urgell i va instar el Govern a liderar aquest procés. La primera fase de la modernització està centrada a millorar l’eficiència hídrica del regadiu i aconseguir l’automatització al canal d’Urgell. Per a això, contempla la construcció de tres basses, a Castellserà, Penelles i Juneda, que sumen una capacitat per a 936.738 metres cúbics d’aigua, el revestiment d’una part del canal principal i de dos séquies, la primera i la quarta, i la implantació de telecomandament i telecontrol. El projecte afectarà una superfície de 55.138 hectàrees de la Noguera, el Pla, les Garrigues, l’Urgell i el Segrià i beneficiarà un total de 17.186 regants. Les obres contemplen una inversió de 28.260.660 euros. Les executa Tragsa i han d’estar a punt el 2026 per no perdre ajuts de la UE.