El sector reclama una pròrroga dels ajuts a la cogeneració de les plantes de purins

Les associacions Angropor, Interporc, Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, COAG, UPA i l’ajuntament d’Alcarràs han sol·licitat al Govern una pròrroga de dos anys en el règim de retribució actual de les plantes de tractament de purins al vèncer el període útil de 25 anys. A Lleida, la planta d’assecatge de purins d’Alcarràs, propietat de la firma Capwatt i que tracta més de 100.000 tones de purins a l’any, seria una les primeres afectades juntament amb l’altra de les Masies de Voltregà, a Osona, i es quedaran sense ajuts el proper 31 de desembre. “El sector està molt preocupat i inquiet. A finals d’any s’acaba la vida útil regulatòria d’aquestes dos instal·lacions de tractament de purins, ubicades en zones molt complicades des del punt de vista de densitat ramadera”, va apuntar Josep Capdevila, president d’ADAP, que juntament amb el sector porcí han enviat cartes als ministeris d’Agricultura i Transició Ecològica.

Ambdós instal·lacions, la del Segrià i la d’Osona, es troben en un procés de reconversió cap a models més eficients, que van des de produir biogàs i hidrogen verd fins obtenir gas a partir de residus. D’aquesta manera busquen evitar el tancament i mantenir-les en servei després de quedar-se sense ajuts.

Tracjusa de Juneda deixarà de percebre primes el desembre del 2025 i Miralcamp, el 2033

L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va explicar que la planta ja treballa en un projecte per aprofitar el metà que emana dels purins per obtenir biogàs, “encara que la reconversió no serà el 31 de desembre i és necessària la pròrroga perquè moltes famílies ramaderes depenen d’això”, va dir. El sector va celebrar ahir a Barcelona una jornada sobre un nou model d’instal·lació de purins per abordar la problemàtica actual i encarar el futur d’aquestes instal·lacions. “Una qüestió exclusivament administrativa no pot obligar a aturar l’activitat de les 24 plantes de cogeneració de dejeccions. Deixaran de rebre la retribució que els permet ser viables”, va dir el president d’ADAP.

Segons el president de COGEN, Julio Artiñano, “si no s’aconsegueix la pròrroga, suposarà el tancament de les 24 plantes existents i la reducció de la capacitat de tractar purins, que serà del 62% inferior el 2030 i nul·la el 2034”. Les primes a les plantes es van atorgar per un període de 25 anys. La de la planta d’Alcarràs acaba a finals d’aquest any, mentre que la de Tracjusa de Juneda ho farà a finals del 2025. Les seguirà VAG de Juneda, el 2028, i la de Miralcamp el 2033.

Reclamen regular la gestió de les dejeccions per les integradores

L’ajuntament de les Borges Blanques demana al Govern un marc normatiu que obligui les empreses integradores del porcí a participar en la gestió dels purins que es generen a les explotacions que integren a la comarca. L’equip de govern format per Borges per la República i ERC sol·licita al consell de les Garrigues que elabori un estudi sobre la viabilitat d’implementar una planta de tractament de dejeccions comarcal, seguint els models d’èxit d’Alcarràs i Torregrossa. L’alcalde, Josep Farran, va explicar que és necessari que l’ens comarcal “s’impliqui i demani al Govern saber quant costaria implementar un centre de tractament comarcal i si és viable que es faci”. Farran va insistir a crear una taula municipal amb representació de ramaders locals, empreses integradores i representants polítics per tal d’abordar la problemàtica de les dejeccions ramaderes a la comarca.