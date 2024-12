Lleida ciutat duplica en 30 anys el rendiment de la xarxa d'aigua

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera planificació que va fer l’ajuntament de Lleida sobre l’aigua data del 1994 i el rendiment de la xarxa, l’aigua que constava registrada, assolia el 46%. Trenta anys després la xifra s’ha multiplicat fins a assolir el 87%, segons va explicar Jordi Domingo, responsable de Serveis Urbans de la Paeria. Va remarcar la importància de “planificar i invertir”, a curt i llarg termini, i va apostar per fer-ho no només a la xarxa de proveïment sinó també en la de desaigües. Al seu torn, Jordi Aguilera, director de la delegació nord-est d’Aqualia, gestora de l’aigua a Lleida, va avançar que en quatre anys la ciutat comptarà amb 55.000 comptadors digitals de l’aigua, la qual cosa suposarà una inversió de tres milions d’euros. També va dir que a les conques internes de Catalunya hi ha encara sequera i va criticar que “anem tard” en la planificació d’obres per evitar-ne els efectes. “Tenim un índex de pèrdues (a les xarxes d’aigua de proveïments) del 50% a Catalunya”, va assenyalar. Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut, va remarcar que “la UE pressiona cada cop més amb els paràmetres” sanitaris de l’aigua per a consum humà. Va dir que tenen a Lleida 700 zones de subministrament i 1.000 xarxes de distribució per les quals han de vetllar. Ángel García Quintial, d’Endesa, va explicar que la companyia invertirà 3.700 milions en generació d’energia que ajudi a superar la descarbonització, dels quals un 37% seran per a centrals hidroelèctriques.