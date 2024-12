4,5 milions per a 31 localitats de Lleida per reduir accidents

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques de Lleida rebran 4,5 milions d’euros per reduir la sinistralitat en l’àmbit urbà. Concretament, se’n beneficiaran 31 municipis de la convocatòria d’ajuts del Servei Català de Trànsit destinats al desenvolupament d’accions vinculades a la mobilitat segura i sostenible. La gran majoria de localitats rebran 150.000 euros tret d’Alcanó, que rebrà 60.696 euros, i Bellver de Cerdanya, que tindrà 143.187 euros. La resta de beneficiaris és: Massalcoreig, Tàrrega, Térmens, Belianes, Lladorre, Baix Pallars, Torrebesses, el Pont de Suert, Albesa, Sudanell, EMD d’Isil i Alòs, Es Bòrdes, Vilamòs, Guixers, Bellpuig, Bossòst, Coll de Nargó, la Granja d’Escarp, Espot, Mollerussa, Alcarràs, Sant Llorenç de Morunys, Os de Balaguer, Isona i Conca Dellà, Torrelameu, la Vansa i Fórnols, Vinaixa i Agramunt. Altres localitats lleidatanes han vist com se’ls ha denegat perquè el pressupost estava esgotat, segons consta en la resolució definitiva que Trànsit va publicar dijous.

En total se subvenciona 70 municipis catalans per un import global de 10 milions d’euros, dels quals 31 són de Lleida amb un import de 4,5 milions. És a dir, pràcticament la meitat de la partida econòmica.

El director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garròs, va fer una valoració molt positiva i va explicar que “la clau de l’èxit lleidatà és que vam fer reunió amb tots els alcaldes per informar i assessorar sobre la subvenció amb tres mesos d’antelació a la convocatòria. Els nostres ajuntaments són petits amb pocs tècnics i fa falta temps per preparar un bon projecte”.

La primera convocatòria, que hi va haver l’any 2022, va arribar a un total de 90 municipis (28 a Barcelona, 26 a Girona, 26 a Lleida i 10 a Tarragona) que encara estan en període d’execució de les actuacions, ja que es va ampliar fins al març del 2025. La demarcació va rebre 1,5 milions.

Un 35% de les víctimes mortals del 2023, en la trama urbana

■ El 35% dels accidents mortals de trànsit que es van registrar el 2023 a Catalunya van tenir lloc en l’àmbit urbà. El Pla de Seguretat Viària 2024-2026 preveu reduir el 5% d’aquestes víctimes, per la qual cosa Trànsit considera que “les actuacions en aquest àmbit urbà són imprescindibles”. Les accions desenvolupades pels consistoris que van rebre l’ajuda –amb la qual es pot finançar fins al cent per cent del cost total del projecte– en la primera convocatòria van ser principalment pacificacions de travessies, modificació de l’espai viari per reduir la presència dels vehicles privats en benefici dels mitjans que promouen una mobilitat activa, l’ampliació de les voreres i la millora de l’accessibilitat, la instal·lació de nous passos de vianants i itineraris de vianants i carrils bici.