Obres per renovar la xarxa d'aigua

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’UTE Almatret, integrada per Irriga Water Solutions i Excavacions Gassó, ha començat les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable des del punt de captació al riu Ebre fins a l’estació de tractament, a la zona alta del poble. Segons indica l’alcaldessa, Jennifer Nadal, aquesta actuació, que suposarà una inversió de prop 762.000 euros, tindrà una durada d’uns 3 o 4 mesos, ja que comportarà la substitució per trams de tota la canonada des de la presa fins al dipòsit, la qual cosa representa salvar un desnivell d’uns 400 metres, motiu pel qual és una execució bastant complicada. Es tracta de canviar la xarxa de conduccions, que és antiga i amb un diàmetre petit, per respondre al consum tant dels habitatges com de les granges i l’agricultura. Per una altra banda, també es resoldran els problemes que generaven les fugues i avaries a les conduccions, cosa que, malgrat que es tracta d’una actuació cara, posarà fi a molts problemes. En aquest sentit, l’alcaldessa va remarcar que “estem satisfets perquè considerem que era una intervenció necessària per garantir un proveïment sense pèrdues de cabal”.