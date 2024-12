Premi per a l'autora de la felicitació nadalenca de l'ajuntament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La imatge que serveix per il·lustrar la felicitació nadalenca de l’ajuntament d’Alpicat és obra d’una alumna de l’Escola Doctor Serés. Es tracta d’Abril Pedrós Amella, que va presentar un dibuix en què es pot veure el Pare Noel baixant per una xemeneia, que va ser el guanyador del concurs escolar. Abril Pedrós va rebre dimarts un petit detall en un acte presidit per l’alcalde, Joan Gilart, en el qual va estar acompanyada per tots els companys de classe.