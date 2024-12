Tanquen l'ambulatori i traslladen les consultes

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Artesa de Lleida va aprovar en el ple del novembre el projecte per reformar el consultori mèdic local, una actuació que suposarà una inversió de més de 107.000 euros, segons va explicar l’alcaldessa, Mariona Rebull. Segons la primera edil, durant els dos o tres mesos que duri l’actuació el metge i la infermera que visiten de dilluns a divendres de vuit a dos de la tarda hauran de passar consulta al Centre de Serveis on s’habilitaran les dependències necessàries per a l’atenció dels pacients. Fora d’aquest horari els veïns d’Artesa s’hauran d’adreçar al CAP d’Albatàrrec. Segons Rebull, les dependències de l’actual consultori estan mal aprofitades, “les consultes són petites, estaven degradades, sobretot les rajoles, i pels passadissos no passen lliteres ni cadires de rodes”. Aquesta situació ha comportat les queixes dels usuaris ja que asseguren que l’ambulatori no és còmode. L’alcaldessa compta amb el fet que les consultes es facin al centre de serveis el menor temps possible “malgrat que les instal·lacions d’aquest edifici són àmplies i es podrà desenvolupar l’atenció als usuaris sense problemes”.

Per una altra banda, Rebullcreu que la licitació es farà a primers d’any i que les obres estaran executades a l’estiu. “El trasllat dels pacients durarà el menor temps possible”, va dir. Per a aquesta actuació l’ajuntament compta amb ajuts de la diputació de Lleida a través del pla de Salut, va explicar l’alcaldessa.