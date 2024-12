La línia de tren de Manresa: Una llarga història en via de millorar

La història de la línia de Manresa s’ha desenvolupat al llarg de tres segles. Va ser una de les primeres de llarg recorregut que es va construir a Espanya, a mitjans del segle XIX, amb l’objectiu inicial de connectar el País Basc amb Catalunya a través de la vall de l’Ebre. El primer tram es va inaugurar el 1855 entre Montcada i Sabadell i un any després va arribar a Terrassa. El pas per Montserrat va retardar l’arribada a Manresa fins al 1859. A partir d’aquell any, els primers trens van arribar de Manresa a Lleida el 1860 i a Saragossa el 1861, on es preveia enllaçar-la amb la línia de Pamplona. Va suposar un impuls a la industrialització i va contribuir al progrés del pla de Lleida.

Un tren Talgo al seu pas per Mollerussa. - TONO MELÓN

El 1862 es va construir la connexió directa entre Montcada i Barcelona, que va funcionar fins al 1972. A primers del segle XX la firma explotadora de la línia, Caminos de Hierro del Norte de España, la va modernitzar i electrificar (1928) i el 1932 va fer el ramal subterrani directe fins a la plaça Catalunya de Barcelona. Després de la Guerra Civil es va integrar a Renfe (1941).

Proves d’un tren Talgo a Lleida el 1969. - IEI

La falta d’inversions la va anar relegant. De fet, el tram de Manresa a Lleida no es va electrificar fins al 1981, la qual cosa va contribuir a un progressiu declivi que va fer que, en alguns trams, els trens no poguessin superar els 10 quilòmetres per hora. Això va obligar a abordar un procés de reforma a partir dels primers anys del segle XXI.

Declivi i reforma La degradació de la línia ferroviària durant anys va obligar a adoptar millores urgents per conservar-la

El desplegament de Rodalies a Lleida per part de la Generalitat va arribar a la línia de Manresa el febrer passat, amb la creació de l’RL3 entre la capital del Segrià i Cervera. Continuarà diumenge amb l’RL4, precedida de polèmica pels transbords per viatjar a Barcelona, si bé molts trens que hi circularan arribaran a la capital catalana.

Estació de Cervera el 1910. - Arxiu Antoni Nebot

El Govern català preveu posar la gestió de la línia en mans de l’empresa pública FGC Rail a finals del 2025 amb nous trens, actualment en construcció. Espera rebre el primer durant el segon trimestre de l’any que ve.