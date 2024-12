Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Marató d’Esports d’Alpicat ha recollit més de 2.200 euros per a La Marató. La jornada va estar coordinada per l’ajuntament i el Club Excursionista Alpicat, que van oferir activitats de diverses temàtiques. A aquesta xifra cal sumar els 240 euros recaptats durant l’Anem a buscar el Tió del passat 1 de desembre. El nou pavelló va ser el centre d’operacions per coordinar tots els actes esportius i lúdics.