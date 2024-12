Entreguen 129 firmes per millorar horaris a l'RL4

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Usuaris de la línia de ferrocarril RL4, de Lleida a Terrassa per Cervera i Manresa, han entregat a la Generalitat un total de 129 firmes per reclamar la recuperació del servei de les 15.04 entre la capital de Ponent i la de la Segarra i, també, per reivindicar que el primer tren del matí cap a Lleida (el que arriba a les 7.42 hores) surti de Cervera (a les 6.51) en lloc de fer-ho des de Terrassa (5.20) amb l’objectiu de reduir les possibilitats que es produeixin retards en l’arribada a la capçalera de la demarcació.

El primer d’aquests serveis, que coincideix amb l’horari de sortida de torn dels funcionaris i d’alguns centres d’ensenyament, es va avançar a les 14.03 hores amb l’entrada en funcionament de la RL4 el 15 de desembre passat, i el següent no surt fins a les 15.55, el que provoca esperes de gairebé una hora als usuaris.