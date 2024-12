Les obres per salvar Cal Macià, encara per començar un any després del pacte

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs de consolidació i recuperació de Cal Macià, l’edifici de la família de l’històric president de la Generalitat Francesc Macià a Vallmanya, continuen sense començar quan ja s’ha complert un any del pacte anunciat per la Generalitat, la diputació de Lleida i l’ajuntament d’Alcarràs per salvar l’immoble.

El consistori, que fa unes setmanes va anunciar la intenció d’emprendre les obres de manera subsidiària, és a dir, per iniciativa pròpia però amb càrrec a la propietat, ha sol·licitat pressupostos a diverses empreses abans d’encarregar-les.

La plataforma Salvem Cal Macià, per la seua part, va difondre dimarts un comunicat en el qual denunciava que “l’engany perpetrat es fa més evident que mai: ni s’ha comprat la casa per part de l’ajuntament, ni s’ha portat a terme cap actuació efectiva per protegir-la” per part de l’ajuntament i de la Generalitat i “tampoc” han “iniciat les obres subsidiàriament com ens havien assegurat que farien”.

La plataforma va convocar una concentració de protesta per al dia de Nadal, un acte que ja s’ha celebrat la mateixa data els quatre anys anteriors coincidint amb l’aniversari de la mort de Macià el 1933.