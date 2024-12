Concentració a la planta Desimpacte de Purins d'Alcarràs per exigir una pròrroga dels ajuts a la cogeneració que permeti fer una transició cap al biometà.Roger Segura / ACN

El Departament d’Agricultura ha fet una comissió sobre la situació de les plantes de purins i les mesures que s’impulsaran a partir de l’1 de gener per garantir una gestió sostenible i eficient. La secretària d’Alimentació, Rosa Cubel, i la directora general Rosa Altisent, han explicat als grups parlamentaris l’estat actual de les plantes de purins, les línies activades i els reptes de futur en la gestió de les dejeccions ramaderes. A Alcarràs, segons el Departament hi ha prou terra disponible que pot ser inclosa en els plans de gestió i a més també es preveu la posada en marxa de la planta de Bioproductors.

El Departament d’Agricultura ha acordat, després de diverses jornades de treball, una via alternativa per gestionar els purins dels ramaders afectats pel tancament, a partir de l’1 de gener, de les plantes de cogeneració d’Alcarràs. En aquest context, s’ha celebrat una sessió informativa a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament, organitzada pel Departament. L’objectiu de la sessió era exposar la situació actual de les plantes de purins i les mesures que el Departament impulsa per garantir-ne una gestió sostenible i eficient.

Des del Departament s’ha fet una anàlisi detallada del cas quant a les excrecions de nitrogen per tenir una dada ajustada a la realitat i, en paral·lel, s’ha dut a terme un altre estudi de la superfície fertilitzable del municipi i els voltants, que encara no és cap pla de gestió de les dejeccions ramaderes. Amb aquesta informació i les dades de cada explotació ramadera afectada, des del Departament s’han posat sobre la taula dues propostes que haurien de permetre garantir la continuïtat de l’activitat ramadera.

A Alcarràs, el Departament ha informat que hi ha prou terra disponible que pot ser inclosa en els plans de gestió de les dejeccions ramaderes, la qual cosa ha de permetre gestionar agrícolament el volum que actualment es tractava a la planta. A més, la posada en marxa de la planta de biogàs de Bioproductors d’Alcarràs farà que es puguin alliberar hectàrees de superfície agrícola fertilitzable, ja que els purins es gestionaran en aquesta planta. Així mateix, tant la planta de biogàs de Griñó a Saidí com la de Bioproductors d’Alcarràs han ofert les seves instal·lacions per tractar una part del volum de les dejeccions ramaderes que es destinaven a la planta de cogeneració.

Durant el primer trimestre de 2025, els ramaders de la zona hauran de presentar un Pla de gestió de dejeccions ramaderes individual actualitzat, en el qual caldrà que informin sobre la gestió de les dejeccions ramaderes que hagin triat.