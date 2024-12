Terrenys del resort fallit de Vallfosca, per a fires, concursos de bestiar i pisos socials

L’ajuntament de la Torre de Capdella espera tancar en els propers dies la compra d’uns 100.000 metres quadrats de sòl del resort turístic fallit de Vallfosca. Es tracta de terrenys al costat del poble d’Espui que, fa dos dècades, havien d’acollir hotels, locals de lleure i restauració i centenars de pisos destinats a segones residències. Ara el consistori vol adquirir-los per a usos més modestos, que van des d’organitzar fires i concursos ramaders fins a habilitar zones d’aparcament i, en un futur, edificar habitatges socials.

El sòl de Vallfosca Mountain Resort feia anys que estava en venda, en el marc del procés de liquidació de Martinsa Fadesa, el gegant immobiliari que va promoure el projecte i va protagonitzar el 2008 la fallida més gran de la història d’Espanya. Des d’aleshores els terrenys s’han subhastat en nombroses ocasions sense trobar comprador. El seu preu va anar baixant a mesura que les licitacions quedaven desertes, fins a arribar a xifres que l’ajuntament va considerar al seu abast.

L’alcalde, Josep Maria Dalmau, va explicar que el consistori ha fet una oferta de 265.000 euros per terrenys del sector denominat SAU-E1, una operació que ha requerit el vistiplau previ de la Generalitat. L’ajuntament espera ara que l’administració concursal de Martinsa Fadesa doni curs a la compravenda.

La major part del sòl del resort de Vallfosca va perdre anys enrere la qualificació d’urbanitzable, juntament amb altres sectors del Pirineu que es van requalificar durant el boom immobiliari de principis de segle i que mai no van arribar a desenvolupar-se. Dalmau va indicar que els lots del SAU-E1 que espera comprar el consistori inclouen l’única superfície edificable que queda a la zona, i que això dona opció en el futur a construir habitatges socials. En el ple que va aprovar la compra dels terrenys, el mes de juny passat, l’equip de govern d’ERC va afirmar que el municipi no té ara sòl públic per desenvolupar activitats i va citar com a possibles usos l’organització de fires, concursos ramaders, habilitar aparcaments i celebrar actes culturals, entre altres opcions.

Al marge de l’operació de l’ajuntament, particulars de la Torre de Capdella han adquirit també actius en liquidació de Martinsa Fadesa a Espui. Així, un veí ha adquirit la parcel·la on s’alça l’edifici prefabricat que la immobiliària utilitzava com a oficina comercial. El camp de golf, mai estrenat, va passar anys enrere en mans d’una entitat bancària i, recentment, podria haver estat adquirit també per ramaders de la zona.