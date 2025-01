Boira i gelades al pla i termòmetres sota zero

Un home contempla el mar de boira des del mirador de l’ermita de Montalegre. - C. MARSIÑACH

Les comarques de Lleida van sumar ahir una setmana de boira densa, si bé el sol es va deixar veure cap al migdia. La mala visibilitat va portar a rebaixar el límit de velocitat a l’autopista AP-2 a 80 km/h al seu pas per les Garrigues. En cotes altes per sobre del mar de boira podien veure’s ahir lleidatans a la recerca de llum solar. Així mateix, les temperatures sota zero al llarg de la nit i primeres hores del matí van donar lloc a gelades a les comarques del pla.

Els termòmetres van descendir fins als 3,1 graus sota zero a la Bonaigua i fins als 2,8 graus sota zero al Pont de Suert i Lladurs, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que preveu cel ennuvolat i un lleuger ascens de les temperatures al llarg del cap de setmana. Els pronòstics apunten també a nevades a començaments de la setmana que ve.